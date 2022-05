Jeden błysk co 76 sekund. Takiej latarni w kosmosie jeszcze nie widzieliśmy

Zazwyczaj jednak gwiazdy neutronowe charakteryzują się wysokim tempem rotacji. Jeżeli emitują one wiązkę promieniowania elektromagnetycznego mamy do czynienia z pulsarami, a jeżeli na dodatek mają ekstremalnie silne pole magnetyczne - magnetarami. Obiekty tego typu, choć trudno to sobie wyobrazić obracają się wokół własnej osi w ciągu zaledwie kilku milisekund do kilku sekund. Jeżeli podczas każdego obrotu wiązka taka omiata Ziemię, astronomowie mogą dostrzec krótki błysk promieniowania radiowego. Tempo rotacji pulsarów można wyobrazić sobie na przykładzie siedmiu różnych obiektów tego typu przedstawionych na nagraniu poniżej.