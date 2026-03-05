REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Webb znalazł galaktykę z mackami. Kosmos zrobił dziwnego fikoła

Teleskop Jamesa Webba po raz kolejny udowadnia, że młody Wszechświat był wszystkim, tylko nie spokojnym miejscem. Astronomowie wypatrzyli rekordowo odległą galaktykę typu meduza. To odkrycie sugeruje, że galaktyczne środowiska potrafiły być brutalne znacznie wcześniej, niż dotąd sądzono.

Marcin Kusz
Webb pokazał galaktykę, która właśnie się rozpada
REKLAMA

Nowy obiekt nosi katalogową nazwę COSMOS2020-635829 i został znaleziony w danych zebranych przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który od końca 2021 r. przeczesuje niebo w podczerwieni. Ziemia widzi tę galaktykę taką, jaka była 8,5 mld lat temu – w czasach, gdy Wszechświat miał nieco ponad połowę obecnego wieku.

REKLAMA

Galaktyka znajduje się w odległej gromadzie, czyli w kosmicznym miasteczku złożonym z setek, a nawet tysięcy galaktyk stłoczonych w jednym rejonie przestrzeni. Gęste, rozgrzane do milionów stopni gazowe halo otaczające takie gromady działa na wędrujące przez nie galaktyki jak huragan. I właśnie ten wiatr jest odpowiedzialny za niezwykły wygląd nowej meduzy.

Jak powstają galaktyczne macki?

Galaktyki typu meduza zawdzięczają swój przydomek długim smugom gazu, które ciągną się za nimi niczym macki morskiego stworzenia. Gdy galaktyka z dużą prędkością wpada w gęste wnętrze gromady, zderza się z otaczającym ją rozrzedzonym, lecz bardzo gorącym gazem. To zderzenie nazywa się odzieraniem pod ciśnieniem dynamicznym. Oznacza, że gaz z dysku galaktyki jest dosłownie zdmuchiwany w tył, tak jak wiatr wyrywa z parasola materiał i ciągnie go za sobą.

W normalnych warunkach to właśnie ten gaz jest paliwem do produkcji nowych gwiazd. Kiedy zostaje wywiany z głównej części galaktyki, tworzy długie, świecące pasma, w których kondensują się nowe, gorące gromady gwiazd. W przypadku COSMOS2020-635829 dokładnie takie jasne niebieskawe węzły widać wzdłuż całej wypływającej z dysku smugi.

Co tak naprawdę zobaczył Webb?

Z zewnątrz COSMOS2020-635829 wygląda jak dość zwyczajna galaktyka spiralna. Prawdziwa niespodzianka kryje się jednak dopiero w danych Webba. Pod symetrycznym dyskiem ciągnie się jednostronny ogon gazu i młodych gwiazd. Na zdjęciach w podczerwieni przypomina on kosmiczny strumień rozżarzonej waty cukrowej, odrywający się od galaktyki i ciągnący na setki tysięcy lat świetlnych.

Badacze z University of Waterloo przeanalizowali widma tego ogona, korzystając oprócz Webba także z teleskopu Gemini North na Hawajach. Widmo pokazało, że gaz w mackach jest zjonizowany (atomy są pozbawione części elektronów), a w samym ogonie siedzą gromady młodych gwiazd, prawdopodobnie uformowanych już poza dyskiem galaktyki.

To zjawisko jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, pokazuje, że galaktyka nie tylko traci gaz, ale jednocześnie wciąż intensywnie tworzy gwiazdy, choć już nie w swoim domu, lecz w wyrwanym przez gromadę ogonie. Ponadto część z tych gwiazd może kiedyś odpłynąć tak daleko, że stworzą osobne, maleńkie galaktyki karłowate, albo wrócą i zasilą dysk macierzystej meduzy.

Młody Wszechświat był agresywniejszy, niż myśleliśmy

Do tej pory astronomowie zakładali, że tak agresywne środowisko, jakie obserwujemy w pobliskich gromadach galaktyk, powstało stosunkowo późno w historii kosmosu. Uważano, że we wczesnym Wszechświecie gromady dopiero się zbierały i nie miały jeszcze tak gęstego, gorącego gazu, by zdzierać materię z przelatujących galaktyk.

Rekordowo odległa galaktyka meduza z całą pewnością podważa te założenia. Skoro już 8,5 mld lat temu odzieraniem pod ciśnieniem działało tak skutecznie, znaczy to, że część gromad była dojrzała dużo wcześniej. A to z kolei tłumaczy, skąd dziś w gromadach bierze się tak liczna populacja martwych galaktyk – pozbawionych gazu i niemal całkowicie wygaszonych. Kosmiczny huragan mógł je ogołacać z paliwa gwiazdowego od bardzo dawna.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Na razie COSMOS2020-635829 jest tak naprawdę tylko kandydatką na galaktykę typu meduza. Aby sprawę dopiąć na ostatni guzik, potrzeba jeszcze dokładniejszych obserwacji struktury gromady i samego ogona gazowego. Zespół Iana Robertsa już wystąpił o kolejne godziny pracy Webba, by obejrzeć to niezwykłe zjawisko w jeszcze wyższej rozdzielczości i w innych zakresach widma.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
05.03.2026 06:20
Tagi: GalaktykiKosmiczny Teleskop Jamesa Webbaobserwacja nieba
Najnowsze
6:15
Zamiast rzucać na tacę, skanują kod. Kościół zaskoczył wiernych
Aktualizacja: 2026-03-05T06:15:00+01:00
6:10
RegioJet chce być pierwszym wyborem Polaków. "Bijemy Pendolino"
Aktualizacja: 2026-03-05T06:10:00+01:00
6:05
Księżyc pożera Merkurego. Zjawisko wygląda oszałamiająco
Aktualizacja: 2026-03-05T06:05:00+01:00
6:00
Zabraknie broni dla Europy. "Wysyłają jej za dużo na Bliski Wschód"
Aktualizacja: 2026-03-05T06:00:00+01:00
21:21
Samsung Galaxy S26 jest lepszy niż myślisz. Twarde dane nie kłamią
Aktualizacja: 2026-03-04T21:21:16+01:00
20:24
Kiedy premiera Windows 12? Mam złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-03-04T20:24:31+01:00
19:25
Tak Samsung Galaxy S26 zmienia zdjęcia. Nowa funkcja to petarda
Aktualizacja: 2026-03-04T19:25:51+01:00
18:55
Monitor Apple nie lubi się ze starcami. To lepsza decyzja niż myślisz
Aktualizacja: 2026-03-04T18:55:11+01:00
18:34
Najbardziej opłacalne Samsungi idą pod nóż. Droga pamięć nie daje za wygraną
Aktualizacja: 2026-03-04T18:34:36+01:00
18:00
Google Pixel 10a - recenzja. Stary procesor, nowe bajery
Aktualizacja: 2026-03-04T18:00:00+01:00
17:51
MacBook Neo mnie uspokoił. iPadOS nie wyprze macOS-a
Aktualizacja: 2026-03-04T17:51:34+01:00
17:31
F-35 zestrzelił wrogi samolot. "Pierwsza taka walka w historii"
Aktualizacja: 2026-03-04T17:31:50+01:00
17:00
MacBook Neo kontra laptopy z Windowsem. Apple pozamiatał
Aktualizacja: 2026-03-04T17:00:57+01:00
16:20
Lidl wprowadza sklepy całodobowe. Będziecie w nich pracować za darmo
Aktualizacja: 2026-03-04T16:20:52+01:00
15:57
Pierwsze zatopienie okrętu torpedami od 44 lat. Nagranie jest przerażające
Aktualizacja: 2026-03-04T15:57:20+01:00
15:36
MacBook Neo to najtańszy laptop Apple'a dla Polaka. Windows zezłomowany
Aktualizacja: 2026-03-04T15:36:20+01:00
14:58
YouTube wkurza ludzi. I jak tu nie kupić premium
Aktualizacja: 2026-03-04T14:58:02+01:00
14:18
Brutalnie wyjaśnili, dlaczego nie widzimy obcych. "Są powody do strachu"
Aktualizacja: 2026-03-04T14:18:37+01:00
13:32
mObywatel nigdzie się nie wybiera. "Jesteśmy liderem w Unii Europejskiej"
Aktualizacja: 2026-03-04T13:32:59+01:00
12:52
Nie płacą za abonament RTV i już. Narosły kolosalne długi
Aktualizacja: 2026-03-04T12:52:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA