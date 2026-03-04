F-35 zestrzelił wrogi samolot. "Pierwsza taka walka w historii"

Ładowanie...

To pierwszy na świecie, oficjalnie potwierdzony przypadek, w którym F-35 pokonała w starciu załogowy statek powietrzny przeciwnika.

Informację o spektakularnym sukcesie Izraelskich Sił Powietrznych (IAF) przekazało dowództwo armii za pośrednictwem platformy X. W opublikowanym komunikacie napisano, że odrzutowiec F-35I Adir skutecznie wyeliminował irańską maszynę bojową na niebie nad Teheranem.

Jak podkreślono w oświadczeniu, jest to pierwsze w historii zestrzelenie załogowego myśliwca przez platformę z rodziny F-35.

Triumf najnowszego nabytku sił zbrojnych Tel Awiwu ma również wymiar wysoce symboliczny, jeśli spojrzymy na historyczne statystyki. Jest to bowiem pierwsze od ponad czterdziestu lat zwycięstwo izraelskich pilotów nad załogową maszyną wroga w klasycznej walce powietrznej.

Ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce w listopadzie 1985 r. Wówczas nad terytorium Libanu amerykańskiej produkcji myśliwiec przewagi powietrznej F-15 strącił parę syryjskich MiG-ów-23, określanych w kodzie NATO jako Flogger.

Od tamtego czasu działania bojowe na Bliskim Wschodzie skupiały się głównie na precyzyjnych bombardowaniach celów naziemnych oraz neutralizacji dronów, co sprawia, że najnowszy incydent natychmiast zdominował dyskusje ekspertów militarnych na całym świecie.

Jakowlew Jak-130

Zestrzelony nad irańską stolicą statek powietrzny to samolot produkcji rosyjskiej Jakowlew Jak-130, znany w nomenklaturze Sojuszu Północnoatlantyckiego pod nazwą kodową Mitten. Pierwotnie zaprojektowano go jako poddźwiękową, dwumiejscową maszynę zaawansowanego szkolenia.

Konstrukcja ta powstała we współpracy biura Yakovlev z włoskim koncernem Aermacchi, który obecnie funkcjonuje pod szyldem Leonardo.

Jakowlew Jak-130

Nie należy jednak lekceważyć jej możliwości operacyjnych na prawdziwym polu bitwy. Ten wyjątkowy płatowiec potrafi doskonale symulować charakterystyki lotu potężnych rosyjskich myśliwców czwartej oraz generacji 4++, stanowiąc tym samym trudnego przeciwnika.

Oprócz celów edukacyjnych maszyna z powodzeniem realizuje zadania w ramach lekkiego wsparcia szturmowego oraz misji zwiadowczych. Jak-130 dysponuje imponującym udźwigiem pozwalającym na przenoszenie trzech ton ładunku. W jego skład mogą wchodzić kierowane i niekierowane systemy uzbrojenia, zewnętrzne zbiorniki paliwa, a także zaawansowane zasobniki do walki elektronicznej.

Iran kupił 12 takich samolotów a ostatni dostarczono w październiku 2024 r.

F-35I Adir

Izraelski F-35I Adir, czyli w tłumaczeniu z hebrajskiego Potężny, to unikatowa w skali globalnej modyfikacja amerykańskiego myśliwca, stanowiąca dowód na wyjątkowe relacje technologiczne między Waszyngtonem a Tel Awiwem.

Izrael jako jedyne państwo na świecie otrzymał od Stanów Zjednoczonych bezprecedensową zgodę na głęboką integrację własnych, rodzimych technologii z bardzo restrykcyjnie strzeżonym oprogramowaniem samolotu.

Kluczową różnicą w stosunku do standardowych maszyn jest zastosowanie autorskiego, izraelskiego systemu walki elektronicznej (EW) oraz specjalnej nakładki na system dowodzenia i łączności (C4I), która pozwala na płynną, natychmiastową wymianę danych z innymi jednostkami Sił Obronnych Izraela (IDF). Co więcej, inżynierowie przystosowali F-35I Adir do przenoszenia krajowego uzbrojenia, w tym wysoce precyzyjnych bomb z rodziny Spice oraz zaawansowanych pocisków, a także zaimplementowali własne procedury serwisowe i systemy diagnostyczne, uniezależniając maszynę od amerykańskiej chmury logistycznej.

04.03.2026

