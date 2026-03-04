REKLAMA
Żabka mówi: dość papierowych świstków. Lepiej pokaż aplikację

Korzystanie ze sklepowych aplikacji przede wszystkim kojarzy się ze zniżkami, ale Żabka wprowadza dodatkowe udogodnienie.

Adam Bednarek
e-paragony w zabce
Elektroniczny paragon w Żabce już działa. Jak informuje sieć, użytkownicy aktywujący tę opcję dostaną dowód zakupu w aplikacji Żappka zamiast w tradycyjnej, papierowej wersji.

Żabka szacuje, że tylko w 2026 r. uda się w ten sposób zaoszczędzić niemal 12 tys. km papieru fiskalnego. To odpowiada ponad 15-krotnemu przejechaniu Polski z północy na południe.

Paragony będą widoczne przez rok

Przez kolejne 4 lata ich uzyskanie będzie możliwe po skontaktowaniu się z Centrum Wsparcia Klienta. To kolejna przewaga e-paragonów. Mogę sobie wyobrazić, że ktoś faktycznie składuje i zbiera papierowe świstki, ale mimo wszystko łatwo je zapodziać, zgubić i nawet jeżeli chce się o nie zadbać, to później nie wiadomo, gdzie są. A tu: zawsze pod ręką.

Jak zdradza Żabka, w sklepach sieci zawieranych jest ok. 4,2 mln transakcji dziennie. Żabka chce digitalizować 16 mln paragonów miesięcznie, co przełoży się na konkretne oszczędności w ponad 12 tys. sklepów. Za sprawą nowej opcji tylko w 2026 r. franczyzobiorcy zużyją o 237 tys. rolek papieru fiskalnego mniej.

Na razie nowość wdrażana jest etapowo, ale Żabka obiecuje, że dostęp do niej docelowo uzyskają wszyscy użytkownicy Żappki.

Aby włączyć e-paragony należy:

wejść w kafelek "Profil", wybrać zakładkę "E-paragony" i kliknąć przycisk "Chcę zobaczyć moje paragony". Można też zostać przeniesionym do tej sekcji przez powiadomienie push lub baner. Do tradycyjnych paragonów można w każdej chwili wrócić poprzez kliknięcie w kafelek "Profil", następnie w zakładki "Ustawienia aplikacji" i "Udzielone zgody", odznaczając e-paragon - wyjaśnia sklep.

Żabka uspokaja i zaznacza, że elektroniczny dowód zakupu nie wpływa na ewentualną reklamację produktów – zwrotu dokonuje się na podstawie numeru paragonu, który jest okazywany kasjerowi.

Wcześniej na e-paragony postawiła Biedronka

Zmianę wprowadzono już w 2024 r., a w kolejnych latach była ulepszana. Czas na kolejne sklepy, bo jak widać można w prosty sposób zrezygnować z czegoś, co w wielu przypadkach i tak często ląduje w koszu.

Wprawdzie w niektórych sklepach paragony służą też jako klucz do wyjścia - skanuje się kod, który otwiera elektroniczną bramkę. W teorii wygodniejsze jest pokazanie papierka niż uruchamianie opcji w aplikacji, ale może nie zabrakłoby klientów gotowych do takich poświęceń?

Adam Bednarek
04.03.2026 11:52
