Zrobili szkło nie do zdarcia. W końcu przestaniesz drżeć o ekran

Nadchodzące smartfony będą jeszcze bardziej odporne na stłuczenia. Cenne ekrany naszych telefonów otrzymają znacznie lepszą ochronę niż dotychczas.

Albert Żurek
Stłuczony smartfon
Za tajemnicą wytrzymałości smartfonowych wyświetlaczy stoją specjalne materiały. Każdy nowoczesny telefon korzysta z określonej technologii - zasada jest prosta: im bardziej zaawansowany model, tym lepszy i wytrzymalszy materiał oferuje. Za produkcję tych rozwiązań odpowiada firma Corning.

Ekrany smartfonów stają się wytrzymalsze

Corning Gorilla Glass Ceramic 3 to, według producenta ze Stanów Zjednoczonych, najwytrzymalsze ceramiczne szkło ochronne na rynku. W testach laboratoryjnych rozwiązanie to wykazało się naprawdę zaskakującą odpornością na upadki.

Szkło bez trudu wytrzymywało upadki z wysokości ponad dwóch metrów na powierzchnie przypominające beton. Ten materiał to istna zmora dla smartfonów, która spowodowało mnóstwo uszkodzeń urządzeń.

Nowe szkło Ceramic 3 jest w stanie wytrzymać wielkokrotne upadki. W testach Corning materiał wytrzymał sekwencję co najmniej 20 kolejnych upadków z wysokości jednego metra na powierzchnię imitującą asfalt. Konkurencyjne szkło glinokrzemianowe innej marki miało ulec zniszczeniu już przy pierwszej próbie.

Mimo wszystko upadki smartfonów najczęściej zdarzają się z wysokości od 1 do 1,5 metra. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, komu telefon nigdy nie wypadł podczas wyciągania z kieszeni lub wkładania go do niej. Upadki bezpośrednio z dłoni też również częsty widok. 

Gorilla Glass Ceramic 3 trafiło już do pierwszego urządzenia - jest nim składana Motorola Razr Fold. Dotychczas szkła z serii Ceramic były dedykowane dla Samsunga - poprzednia generacja Ceramic 2 trafiła m.in. S25 Edge. Rozszerzenie dostępności tego rozwiązania o kolejnych producentów to bardzo dobra wiadomość.

Większość smartfonów z Androidem korzysta z bazowych szkieł Gorilla Glass (np. 7, 7i), Glass Victus (1, 2) bądź Armor (Galaxy S25 Ultra, S26 Ultra). Każde z nich oferuje inny typ ochrony. Ceramiczna powłoka gwarantuje nie tylko większą odporność na stłuczenia, ale też zarysowania.

Czytaj też:

To nie oznacza, że smartfony staną się niezniszczalne

Nowe generacje szkieł ochronnych ulepszają wytrzymałość naszych smartfonów, ale nie gwarantują ich niezniszczalności. Materiały są testowanepod kątem upadków na beton czy asfalt, ale istnieje inna nawierzchnia, która stanowi istną zmorę dla urządzeń mobilnych - kamienne ścieżki oraz drogi. 

Szkła typu Gorilla Glass charakteryzują się wysoką odpornością na upadki na płaskie powierzchnie. Największe szkody może jednak wyrządzić uderzenie o ostrą krawędź kamienia. Dlatego, mimo zapewnień producentów, wciąż warto zabezpieczyć swój telefon dodatkowym szkłem hartowanym.

Albert Żurek
03.03.2026 19:55
Tagi: Androidgorilla glassSmartfonyszkło
