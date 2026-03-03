Internet, telewizja i Netflix za grosze. Zazdroszczę tak niskiej ceny

Ładowanie...

Nowa królewska oferta Vectry kosztuje od 89,99 zł miesięcznie. W tej cenie otrzymujemy dostęp do: światłowodu 300 Mb/s, telewizji z 73 kanałami oraz wybranego przez klienta streamingu. Do wyboru jest Netflix w pakiecie podstawowym, Disney+ w planie standard, HBO Max standard oraz Canal+ seriale i filmy.

Nowy pakiet Vectry kosztuje niewiele i go zazdroszczę

W cenie niespełna 90 zł operator zapewnia aż trzy usługi. Same streamingi to znacząca wartość pakietu - np. Netflix standard to pośredni plan kosztujący 49 zł/mies. z rozdzielczością 1080p i obsługą dwóch urządzeń jednocześnie.

Oznacza to, że w cenie pozostałych 51 zł/mies. otrzymuje się zarówno światłowód 300 Mb/s, jak i telewizję za 73 kanałami. Pozostałe usług VOD oferowane w ramach królewskiej oferty Vectry kosztują:

HBO Max Standardowy - 39,99 zł/mies. - 2 urządzenia jednocześnie, FullHD, bez reklam;

Disney+ Standard - 34,99 zł/mies. - 2 urządzenia, FullHD, bez reklam, pobieranie treści;

Canal+ Seriale i filmy - 29 zł/mies.

Netflix opłaca się tu zdecydowanie najbardziej, ponieważ usługa jest najdroższa. Użytkownik ma też możliwość rozszerzenie podstawowej oferty o kolejną platformę streamingową za dodatkową opłatą 29,99 zł/mies.

Umowa w królewskiej ofercie Vectry obowiązuje na 23 mies. Oprócz tego na początku jest wymagana jednorazowa opłata aktywacyjna wynosząca 9,99 zł. Do abonamentu należy też doliczyć dodatkowe 4,99 zł/mies. za wypożyczenie modemu. W przypadku rozszerzenia planu o dodatkowy streaming opłata wzrasta do 10 zł.

Mimo wszystko w cenie 95 zł to naprawdę świetna opcja. Sam u innego operatora mam pakiet obejmujący internet 600 Mb/s, telewizję i numer komórkowy, za którą płacę 135 zł/mies. Zdecydowanie wolałbym skorzystać z Netflixa i płacić 40 zł/mies. mniej. Niestety, ale światłowód Vectry nie dociera do mojego miejsca zamieszkania. Dlatego muszę pozostać przy dotychczasowej ofercie.

Vectra ma też usługę dla obecnych klientów

Obecni klienci Vectry z kolei mogą skorzystać z pakietów streamingów w niższej cenie:

CANAL+ Seriale i Filmy z Netflixem w pakiecie Podstawowym za 52,99 zł/mies.,

Netflix w pakiecie Podstawowym z Disney+ w pakiecie Standard w cenie 57,99 zł, Netflix w pakiecie Podstawowym z HBO Max w planie Standardowym za 62,99 zł

Disney+ w planie Standardowym z HBO Max w pakiecie Standardowym za 64,99 zł.

Nowa oferta Vectry jest dostępna od 2 marca do końca kwietnia 2026 r.

Albert Żurek 03.03.2026 13:31

