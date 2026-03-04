Nowy Chrome co dwa tygodnie. Google ma dość czekania

Ładowanie...

Przez ostatnie kilka Google przyzwyczaił nas do 4-tygodniowego cyklu wydawniczego przeglądarki Chrome. Teraz ten cykl znacznie przyspiesza, bowiem firma zdecydowała się skrócić odstęp między kolejnymi wersjami do zaledwie dwóch tygodni. Zmiana ma wejść w życie jeszcze w tym roku i obejmie wszystkie główne platformy, na których dostępna jest przeglądarka.

REKLAMA

Nowy Chrome co dwa tygodnie. Google dowiezie aktualizacje dwa razy szybciej

Nowy model publikowania aktualizacji ma rozpocząć się wraz z premierą Chrome 153. Stabilna wersja tej edycji ma zostać udostępniona 8 września, a od tego momentu Google będzie publikować kolejne wydania stabilne oraz wersje beta co dwa tygodnie.

Według twórców przeglądarki decyzja wynika przede wszystkim z tempa rozwoju samego internetu. Google podkreśla, że sieć łącząca wszystkie komputery świata rozwija się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego celem firmy jest zapewnienie użytkownikom i deweloperom możliwie szybkiego dostępu do nowych funkcji, poprawek wydajności oraz aktualizacji bezpieczeństwa.

Jednocześnie częstsze wydania mają być mniejsze pod względem zakresu zmian. W praktyce oznacza to, że każda aktualizacja będzie zawierała mniej nowości, ale pojawiać się będą one znacznie szybciej. Google argumentuje, że taki model ogranicza ryzyko problemów po premierze nowych wersji i ułatwia identyfikowanie ewentualnych błędów już po wydaniu aktualizacji.

Zmiana nie wpłynie na system poprawek bezpieczeństwa wprowadzony wcześniej. Od 2023 r. Chrome otrzymuje także cotygodniowe aktualizacje bezpieczeństwa między kolejnymi głównymi wersjami i ten mechanizm pozostanie bez zmian. Nowy harmonogram obejmie natomiast Chrome na komputerach, Androidzie i iOS. Kanały testowe Dev oraz Canary nadal będą działać w dotychczasowym modelu.

Zmodyfikowany zostanie także harmonogram testów. Wersja beta każdej kolejnej edycji Chrome ma być udostępniana około trzy tygodnie przed premierą stabilnego wydania. Google zachęca twórców stron i aplikacji internetowych do korzystania z tych kompilacji, aby wcześniej sprawdzać kompatybilność swoich usług z nadchodzącymi zmianami.

Nie wszyscy użytkownicy Chrome odczują jednak przyspieszenie cyklu aktualizacji. W środowiskach firmowych utrzymany zostanie tzw. kanał Extended Stable, który nadal będzie otrzymywał nowe wersje co osiem tygodni. Ten model jest przeznaczony przede wszystkim dla administratorów sieci IT oraz firm wykorzystujących Chromium w swoich rozwiązaniach i potrzebujących więcej czasu na testowanie aktualizacji. Podobne rozwiązania pozostaną dostępne także dla Chromebooków. Google zapowiada, że nowe wersje przeglądarki będą trafiać na te urządzenia dopiero po dodatkowych testach.

Więcej na temat Google Chrome:

REKLAMA

Zdjęcie główne: aileenchik / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 04.03.2026 08:19

Ładowanie...