Aplikacja Biedronki z nową funkcją. Wreszcie rozwiązali problem z papierem

Nowa wersja aplikacji rozwija funkcję wprowadzoną wraz z e-paragonami. Zmienia się także z kluczowych części aplikacji - dolny pasek nawigacji. Teraz będzie łatwiej.

Aplikacja Moja Biedronka z nowymi funkcjami. Koniec z papierem

Dotychczas pasek dolny aplikacji biedronki zawierał pięć opcji: karta Moja Biedronka, skaner, menu start, listę zakupów oraz więcej funkcji. Teraz po wykonaniu aktualizacji lista zakupów została zastąpiona nową zakładką nazwaną oferty.

Co tam znajdziemy? Przede wszystkim vouchery. Obecnie dostępny jest bon na 30 zł, z którego można skorzystać przy jednorazowych zakupach za min. 149 zł. Będą pojawiać się tam też kody wynikające z nowej funkcji e-voucher. Jak twierdzi producent, jest to elektroniczna wersja klasycznych papierowych voucherów drukowanych na paragonie.

Wcześniej wyglądało to tak, że nawet jeśli mieliśmy uruchomiony e-paragon w aplikacji Moja Biedronka musieliśmy czekać na wydrukowanie fizycznego kuponu. Teraz możemy całkowicie zrezygnować z papieru, aktywując funkcję e-voucher. Aby to zrobić, należy:

wejść w aplikację Moja Biedronka;

kliknąć Więcej w prawym dolnym rogu;

wybrać Ustawienia Konta;

kliknąć E-voucher i zaznaczyć, że chcemy skorzystać z tej opcji.

To właściwie wszystko - następny razem po usłyszeniu komunikatu "dostarczono e-paragon" nie będziemy musieli czekać, aż wydrukują nam papierowy kupon. Ten pojawi się automatycznie w aplikacji w zakładce Oferty, tuż obok dostarczanych dla wszystkich użytkowników cyklicznych kuponów.

Nowa funkcja e-voucherów to krok w dobrą stronę. Z e-paragonu korzystam praktycznie od początku jego istnienia - nie jestem specjalnym fanem trzymania papierowych dowodów zakupu - wolę mieć je w telefonie. Mimo tego za każdym razem, gdy robiłem zakupy w Biedronce, musiałem dodatkowo czekać na wydrukowanie osobnego kawałka papieru z kodami. U mnie najczęściej paragony trafiają na dno torby na zakupy i koniec końców o nich zapominam.

Dlatego nie jestem w stanie przypomnieć sobie sytuacji kiedy ostatnio skorzystałem z vouchera Biedronki. Możliwość skorzystania z kodów rabatowych bezpośrednio w aplikacji, którą i tak zawsze uruchamiam przy kasie wydaje się znacznie wygodniejsza niż wyciąganie papierowych kuponów z kieszeni czy portfela. Dzięki tej nowej funkcji może wreszcie będę oszczędzał większe sumy pieniędzy na zakupach, a przynajmniej taką mam nadzieję.

Co z funkcją listy zakupów w aplikacji Moja Biedronka?

Nowa zakładka Oferty stworzona z myślą o funkcji e-vouchery została wprowadzona w miejsce innej przydatnej opcji - listy zakupów. Ta jednak nie zniknęła z aplikacji Biedronki. Wciąż jest dostępna, choć aby z niej skorzystać, będzie trzeba zajrzeć do zakładki "Więcej".

Czy to na pewno aby dobre rozwiązanie? W moim odczuciu tak. Osobiście wolę mieć łatwiejszy dostęp do funkcji pozwalającej realnie zaoszczędzić na zakupach. Listę zakupów można mieć przecież w innych aplikacjach - sam korzystam z Notatek Apple’a.

Albert Żurek 06.10.2025 13:48

