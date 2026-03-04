Nie płacą za abonament RTV i już. Narosły kolosalne długi

Ładowanie...

Kontrolerzy ruszają w Polskę i mają sprawdzać, czy w lokalach znajdują się odbiorniki, a jeśli tak, to czy jest płacony abonament RTV. Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej, a nie listonosze – wyjaśniała spółka. Poczta Polska dodawała też, że liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich. Głównie pod lupę trafiają przedsiębiorcy.

Samo zweryfikowanie migających się od płacenia abonamentu to nie wszystko.

Państwo ciągle ma problem z dłużnikami

Z danych, które "Fakt" otrzymał od oddziałów Izb Administracji Skarbowej, wynika, że "łączna kwota zaległości abonamentowych skierowanych do egzekucji administracyjnej wynosi blisko 37 mln zł". Kwota może być nawet większa, bo odpowiedziało 12 województw. Redakcja nie otrzymała odpowiedzi od izb skarbowych z dolnośląskiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

W 2025 r. niechlubnym rekordzistą jest przedsiębiorca z woj. łódzkiego, który zalega z kwotą 186 tys. zł. Skąd takie długi? Abonament powinno płacić się za każdy odbiornik, więc w przypadku dużej liczby sprzętów – choćby radia w samochodach służbowych – łatwo zebrać kilka bądź kilkanaście urządzeń, do których trzeba doliczyć też zaległy abonament. A teraz wyobraźmy sobie hotele albo firmy z autami służbowymi, które unikały opłaty, na czym zostały przyłapane.

Największe długi pod tym względem ma woj. śląskie. Z danych, o których pisze "Fakt", dowiadujemy się, że w tym regionie kwota zaległego abonamentu RTV objętego tytułami wykonawczymi - "i to bez odsetek i kosztów egzekucyjnych" - wynosi 6,77 mln zł.

W woj. pomorskim zaległości sięgają prawie 5 mln zł (4 mln 991 tys. 387 zł), a na Mazowszu - 4 mln 737 tys. 328,28 zł. Do tego trzeba jeszcze jednak doliczyć odsetki w wysokości ponad 3,1 mln zł.

Rzecznik IAS w Rzeszowie, kom. Edyta Chabowska, wyjaśniła "Faktowi", że zaległości obejmują zarówno nieuiszczone opłaty za zarejestrowane odbiorniki, jak i kary za używanie niezarejestrowanego sprzętu.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026?

Tegoroczne stawki abonamentu wynoszą:

9,50 zł/mies. za radio lub 114 zł za cały rok,

30,50 zł/mies. za odbiornik telewizyjny i radiofoniczny albo 366 zł za rok.

W przypadku osób fizycznych opłata jest niezależna od liczby urządzeń używanych w gospodarstwie domowym.

Przedsiębiorcy płacą za każdy odbiornik. A może być ich naprawdę wiele, bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich orzeczeń uznał niedawno, że abonament RTV może dotyczyć smartfonów, laptopów czy monitorów. Według NSA odbiornikiem jest każde urządzenie techniczne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu. Nie ma znaczenia, czy sygnał pochodzi z anteny czy z internetu.

Adam Bednarek 04.03.2026 12:52

