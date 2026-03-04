REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Nie płacą za abonament RTV i już. Narosły kolosalne długi

Kontroler wysłany przez Pocztę Polską może niczym listonosz pukać dwa razy, ale to na niewiele się zda, jeśli przyłapani na gorącym uczynku i tak migają się od zapłaty. U rekordzistów uzbierała się naprawdę spora kwota.

Adam Bednarek
abonament
REKLAMA

Kontrolerzy ruszają w Polskę i mają sprawdzać, czy w lokalach znajdują się odbiorniki, a jeśli tak, to czy jest płacony abonament RTV. Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej, a nie listonosze – wyjaśniała spółka. Poczta Polska dodawała też, że liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich. Głównie pod lupę trafiają przedsiębiorcy.

Samo zweryfikowanie migających się od płacenia abonamentu to nie wszystko.

REKLAMA

Państwo ciągle ma problem z dłużnikami

Z danych, które "Fakt" otrzymał od oddziałów Izb Administracji Skarbowej, wynika, że "łączna kwota zaległości abonamentowych skierowanych do egzekucji administracyjnej wynosi blisko 37 mln zł". Kwota może być nawet większa, bo odpowiedziało 12 województw. Redakcja nie otrzymała odpowiedzi od izb skarbowych z dolnośląskiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

W 2025 r. niechlubnym rekordzistą jest przedsiębiorca z woj. łódzkiego, który zalega z kwotą 186 tys. zł. Skąd takie długi? Abonament powinno płacić się za każdy odbiornik, więc w przypadku dużej liczby sprzętów – choćby radia w samochodach służbowych – łatwo zebrać kilka bądź kilkanaście urządzeń, do których trzeba doliczyć też zaległy abonament. A teraz wyobraźmy sobie hotele albo firmy z autami służbowymi, które unikały opłaty, na czym zostały przyłapane.

Największe długi pod tym względem ma woj. śląskie. Z danych, o których pisze "Fakt", dowiadujemy się, że w tym regionie kwota zaległego abonamentu RTV objętego tytułami wykonawczymi - "i to bez odsetek i kosztów egzekucyjnych" - wynosi 6,77 mln zł.

W woj. pomorskim zaległości sięgają prawie 5 mln zł (4 mln 991 tys. 387 zł), a na Mazowszu - 4 mln 737 tys. 328,28 zł. Do tego trzeba jeszcze jednak doliczyć odsetki w wysokości ponad 3,1 mln zł.

Rzecznik IAS w Rzeszowie, kom. Edyta Chabowska, wyjaśniła "Faktowi", że zaległości obejmują zarówno nieuiszczone opłaty za zarejestrowane odbiorniki, jak i kary za używanie niezarejestrowanego sprzętu.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026?

Tegoroczne stawki abonamentu wynoszą:

  • 9,50 zł/mies. za radio lub 114 zł za cały rok,
  • 30,50 zł/mies. za odbiornik telewizyjny i radiofoniczny albo 366 zł za rok.

W przypadku osób fizycznych opłata jest niezależna od liczby urządzeń używanych w gospodarstwie domowym.

Przedsiębiorcy płacą za każdy odbiornik. A może być ich naprawdę wiele, bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich orzeczeń uznał niedawno, że abonament RTV może dotyczyć smartfonów, laptopów czy monitorów. Według NSA odbiornikiem jest każde urządzenie techniczne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu. Nie ma znaczenia, czy sygnał pochodzi z anteny czy z internetu.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: Habanero Pixel / Shutterstock.com

REKLAMA
Adam Bednarek
04.03.2026 12:52
Tagi: abonamentAbonament RTV
Najnowsze
11:52
Żabka mówi: dość papierowych świstków. Lepiej pokaż aplikację
Aktualizacja: 2026-03-04T11:52:30+01:00
11:22
Bot przejmie pada, gdy ty utkniesz. Zaraz, to jeszcze ja gram czy Microsoft?
Aktualizacja: 2026-03-04T11:22:16+01:00
10:56
Wszechświat przestał nas zwodzić. To rzadkie zjawisko wiele wyjaśnia
Aktualizacja: 2026-03-04T10:56:40+01:00
9:35
Zrobili skok na butelkomat. Zamiast łupu będzie długa odsiadka
Aktualizacja: 2026-03-04T09:35:06+01:00
9:11
Android dostał funkcję, której zazdrościłam ajfoniarzom. Ratuje nerwy na lotnisku
Aktualizacja: 2026-03-04T09:11:42+01:00
8:19
Nowy Chrome co dwa tygodnie. Google ma dość czekania
Aktualizacja: 2026-03-04T08:19:30+01:00
7:46
Anker pokazał 11 nowości do domu. Kupujesz raz i masz spokój
Aktualizacja: 2026-03-04T07:46:41+01:00
6:51
Burze słoneczne trzęsą Ziemią. To efekt "elektrycznej pięści"
Aktualizacja: 2026-03-04T06:51:00+01:00
6:41
Play ma nowy sposób na eSIM. Prościej się już nie da
Aktualizacja: 2026-03-04T06:41:00+01:00
6:31
Bałtyk to potężne pole minowe. W końcu wysłaliśmy na nie cichego łowcę
Aktualizacja: 2026-03-04T06:31:00+01:00
6:21
Nowy pociąg PKP to powiew luksusu. Oj, będzie niewygodnie
Aktualizacja: 2026-03-04T06:21:00+01:00
6:11
Ta bakteria jest nie do zdarcia. "Próbowaliśmy ją zabić, ale to niemożliwe"
Aktualizacja: 2026-03-04T06:11:00+01:00
19:55
Zrobili szkło nie do zdarcia. W końcu przestaniesz drżeć o ekran
Aktualizacja: 2026-03-03T19:55:53+01:00
18:51
Apple wygadał się przed czasem. Nadchodzi naprawdę tani laptop
Aktualizacja: 2026-03-03T18:51:17+01:00
18:13
Xbox Game Pass sypnął totalnymi hitami. Pobijesz się z dzieckiem o konsolę
Aktualizacja: 2026-03-03T18:13:28+01:00
17:50
Apple pokazał nowe MacBooki. Są tak drogie, że zabrakło ładowarek
Aktualizacja: 2026-03-03T17:50:31+01:00
16:55
Piętrowym pociągiem do Zakopanego. Nie trzeba czekać na PKP Intercity
Aktualizacja: 2026-03-03T16:55:12+01:00
16:26
Nowy MacBook Air M5 staniał i podrożał jednocześnie. Co za bałagan
Aktualizacja: 2026-03-03T16:26:20+01:00
15:46
Apple ma nowe monitory. Cena jak za auto to jakiś żart
Aktualizacja: 2026-03-03T15:46:55+01:00
15:07
Miliony min na polskiej granicy. Tworzymy zaporę nie do przejścia
Aktualizacja: 2026-03-03T15:07:10+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA