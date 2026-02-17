Logo
Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Będą chodzić po domach

Kto miga się od płacenia abonamentu RTV, mimo posiadanego odbiornika? Pracownicy Poczty Polskiej ruszają to sprawdzić.

Adam Bednarek
abonament
Jak informuje portal forsal.pl, ruszyły kontrole abonamentu RTV w całym kraju. Według prawników nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do mieszkania. Odmowna decyzja może zostać potraktowana jako sugestia, że warto przyjrzeć się sprawie bliżej i wszcząć postępowanie administracyjne. Szczególnie, gdy w tle będzie brzęczał telewizor.

Poczta Polska przypomina, że to nie listonosze zajmują się kontrolą

"Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej" – wyjaśnia spółka.

Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych – czytamy na stronie Poczty Polskiej.

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Obecne stawki abonamentu RTV wynoszą 9,50 zł/mies. za radio lub 30,50 zł/mies. za radio i telewizor.

Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na pytania PAP Biznes przyznało – i uspokoiło? – że liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich.

Nawet jeżeli kogoś przyłapie się na gorącym uczynku, to jest olbrzymi problem z egzekwowaniem opłat. W 2023 r. w związku z nieuiszczoną kwotą abonamentową ściągnięto 22 mln zł należności głównej – aż o 49,2 proc. mniej niż w 2022 r.

Kto może nie płacić abonamentu RTV?

Przewidziano zwolnienia dla osób powyżej 75. roku życia oraz emerytów po 60. roku życia z niską emeryturą. W komunikacie KRRiT podkreślono, że zwolnienie z opłat abonamentowych dotyczy osób, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Teoretycznie abonament RTV ma zostać zlikwidowany w przyszłym roku. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakłada usunięcie abonamentu RTV i wprowadzenie opłaty audiowizualnej wynoszącej 8-9 zł/mies., która ma być automatycznie pobierania przy rozliczeniu podatku dochodowego. Zamiast tego wprowadzona zostanie opłata audiowizualna wynosząca 8-9 zł/mies. Będzie automatycznie pobierania przy rozliczeniu podatku dochodowego.

Adam Bednarek
17.02.2026 10:30
Tagi: abonamentAbonament RTVpoczta polska
