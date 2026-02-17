Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Będą chodzić po domach

Ładowanie...

Jak informuje portal forsal.pl, ruszyły kontrole abonamentu RTV w całym kraju. Według prawników nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do mieszkania. Odmowna decyzja może zostać potraktowana jako sugestia, że warto przyjrzeć się sprawie bliżej i wszcząć postępowanie administracyjne. Szczególnie, gdy w tle będzie brzęczał telewizor.

Poczta Polska przypomina, że to nie listonosze zajmują się kontrolą

"Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej" – wyjaśnia spółka.

Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych – czytamy na stronie Poczty Polskiej.

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Obecne stawki abonamentu RTV wynoszą 9,50 zł/mies. za radio lub 30,50 zł/mies. za radio i telewizor.

Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na pytania PAP Biznes przyznało – i uspokoiło? – że liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich.

Nawet jeżeli kogoś przyłapie się na gorącym uczynku, to jest olbrzymi problem z egzekwowaniem opłat. W 2023 r. w związku z nieuiszczoną kwotą abonamentową ściągnięto 22 mln zł należności głównej – aż o 49,2 proc. mniej niż w 2022 r.

Kto może nie płacić abonamentu RTV?

Przewidziano zwolnienia dla osób powyżej 75. roku życia oraz emerytów po 60. roku życia z niską emeryturą. W komunikacie KRRiT podkreślono, że zwolnienie z opłat abonamentowych dotyczy osób, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Teoretycznie abonament RTV ma zostać zlikwidowany w przyszłym roku. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakłada usunięcie abonamentu RTV i wprowadzenie opłaty audiowizualnej wynoszącej 8-9 zł/mies., która ma być automatycznie pobierania przy rozliczeniu podatku dochodowego. Zamiast tego wprowadzona zostanie opłata audiowizualna wynosząca 8-9 zł/mies. Będzie automatycznie pobierania przy rozliczeniu podatku dochodowego.

Adam Bednarek 17.02.2026 10:30

