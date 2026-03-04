mObywatel nigdzie się nie wybiera. "Jesteśmy liderem w Unii Europejskiej"

Ładowanie...

Z doniesień wynikało, że mObywatel może zostać zmuszony do ustąpienia miejsca nowemu, europejskiemu rozwiązaniu. Resort cyfryzacji szybko zaczął gasić pożar i zapewniał, że o żadnym odejściu mowy nie ma. W środę 4 marca Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało konferencję "Rozwijamy mObywatela - Europejski portfel tożsamości cyfrowej", gdzie padło potwierdzenie: mObywatel zostaje.

- Będziemy rozwijać aplikację mObywatel i wzbogacać o Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. mObywatel ma już 11 milionów użytkowników i użytkowniczek. Jesteśmy liderem w Unii Europejskiej w zakresie zapewniania łatwego i szybkiego dostępu do usług administracji publicznej – stwierdził minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wyniki mObywatela w 2025 roku są bardzo dobre. Aplikacja została rozbudowana o 16 dokumentów oraz 20 usług i funkcji. Oznacza to, że średnio co 10 dni wprowadzaliśmy nową funkcjonalność. Takiego tempa rozwoju cyfrowych usług publicznych w Polsce wcześniej nie było. W ciągu dwóch lat liczba użytkowników mObywatela wzrosła o 100 proc. To sukces polskiej cyfryzacji i nowoczesnych technologii, które trafiają do milionów obywateli – dodał szef resortu.

Jak podkreślił Gawkowski, to mObywatel wyznacza dziś kierunek rozwoju cyfrowej Europy, a inne państwa Unii Europejskiej dopiero rozwijają podobne rozwiązania u siebie

Rozbudowa mObywatela o funkcje Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej ma uzupełniać ekosystem usług cyfrowych w Polsce, a nie je tworzyć. Wiele państw takiego komfortu nie ma, więc mówiąc wprost dopiero idą tam, gdzie my jesteśmy i dawno zdążyliśmy się umościć. Tej dumy Gawkowski nie ukrywa, stwierdzając, że "mObywatel wyprzedził przyszłość".

Rozbudowanie mObywatela o funkcje Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej sprawią, że możliwe będzie m.in. otwieranie konta bankowego za granicą.

Pilotaż mObywatela w europejskim rozszerzeniu, czyli w wariancie mObywatel Europa, rozpocznie się w grudniu - zapowiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Ministerstwo Cyfryzacji opisuje, że w Polsce rozwiązanie pilotażowe zostanie udostępnione z poziomu aplikacji mObywatel po jednorazowym silnym uwierzytelnieniu się z wykorzystaniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu). Wynika to z wymogów rozporządzenia eIDAS 2.0 wyznaczającego europejskie standardy bezpieczeństwa.

Pilotaż pozwoli przeprowadzić testy funkcjonalne oraz dostarczy informacji na temat doświadczeń użytkowników. Dzięki niemu nowe funkcjonalności zostaną dostosowane do potrzeb obywateli. Po pilotażu i analizie jego wyników Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej zostanie włączony do aplikacji mObywatel. W efekcie użytkownicy będą mogli korzystać ze wszystkich usług i funkcjonalności sukcesywnie rozwijanych w ramach systemu w jednym miejscu. Takie podejście umożliwi stopniowe, bezpieczne wdrażanie rozwiązania – opisuje resort cyfryzacji.

Ministerstwo tłumaczy, że Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej będzie kolejnym elementem rozwijanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki ekosystemu aplikacji mObywatel. Tworzą go trzy komplementarne rozwiązania. Pierwszy to mObywatel, drugi to mObywatel Junior, a trzeci to właśnie Europejski portfel tożsamości cyfrowej.

"Wszystkie elementy ekosystemu będą rozwijane równolegle – zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technologicznym – tak aby zapewnić użytkownikom spójne, bezpieczne i nowoczesne narzędzia dostępu do usług cyfrowych w Polsce i w Unii Europejskiej" – podkreślono.

Adam Bednarek 04.03.2026 13:32

