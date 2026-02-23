Nad mObywatelem zawisły czarne chmury. Jest komentarz ministerstwa

Ładowanie...

Jak pisał w ubiegłym tygodniu Albert Żurek, Unia Europejska wymaga, aby dokumenty elektroniczne z danymi użytkownika były wydawane przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania, czyli np. przez prywatne podmioty zewnętrzne.

W związku z tym konieczne będzie stworzenie zupełnie nowej aplikacji dostosowanej do przepisów eIDAS 2.0. Brak zgodności sprawia również, że dane z mObywatela nie będą mogły zostać przeniesione do nowego oprogramowania. Ministerstwo Cyfryzacji będzie zmuszone wspierać dwie aplikacje, przynajmniej przez jakiś czas - pisaliśmy na łamach Spider's Web.

- Na podstawie uzasadnienia projektu noweli można podejrzewać, że czeka nas pożegnanie z aplikacją mObywatel, którą się chwaliliśmy nie tylko w Polsce, ale i w Europie – ocenił w rozmowie z PAP ekspert portalu cyberdefence24.pl Paweł Makowiec.

Sugestia, że losy mObywatela są w zasadzie przesądzone, ma wynikać fragmentu uzasadnienia mówiącego o tym, że nie będzie potrzeby utrzymywania dwóch aplikacji jednocześnie, zapewniających podobne funkcje: "nie tylko ze względu na koszty ich utrzymania, ale też na użytkowników, którzy będą mogli poczuć się zdezorientowani, nie mając pewności, co wybrać".

Co z przyszłością mObywatela?

- Nikt niczego nie wyłącza. Ekosystem mObywatela się rozwija i dołączy do niego Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej – zapewnił na Twitterze wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Jasne stanowisko pojawiło się też na facebookowym profilu Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie zacytowano wypowiedź Dariusza Standerskiego z rozmowy z portalem zero.pl.

Rozszerzamy ekosystem aplikacji mObywatel, ponieważ pracujemy nad wdrożeniem europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. mObywatel pozostaje dalej bramą do usług publicznych w Polsce. Będą dwie aplikacje. Absolutnie nie usuwamy mObywatela - zapewnił.

W rozmowie z serwisem wiceminister cyfryzacji dodał jednak, że rząd nie planuje łączenia aplikacji… na razie.

Dziś mamy 11 mln użytkowników aplikacji mObywatel. Trudno oszacować, jak szybko będzie rosła aplikacja Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Na pewno nie planujemy łączenia aplikacji do 2030 r., a trudno powiedzieć, jaka technologia przyjdzie potem - wyjaśnił.

Póki co mObywatel jest bezpieczny.

Adam Bednarek 23.02.2026 11:10

