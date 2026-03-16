Wielkie odkrycie w polskich Tatrach. Zidentyfikowali nieznany gatunek

To przełomowe odkrycie nie tylko rzuca nowe światło na tajemnice tatrzańskiej przyrody, ale też udowadnia, jak wiele zagadek wciąż kryją przed nami lokalne ekosystemy.

Sukces jest dziełem trójki wybitnych specjalistów z Katedry Ochrony Ekosystemów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Profesor Robert Jankowiak, doktor habilitowany Piotr Bilański oraz doktor habilitowana inżynier Hanna Stępniewska połączyli siły, by zbadać tajemniczy organizm należący do rzędu Diaporthales.

Ich praca zaowocowała formalnym opisaniem nowego gatunku, który na cześć miejsca swojego występowania otrzymał łacińską nazwę Cytospora tatrensis Jankowiak & Stępniewska. Ranga tego osiągnięcia jest tym większa, że wyniki badań krakowskich naukowców zostały właśnie opublikowane w najnowszym numerze niezwykle prestiżowego czasopisma mykologicznego Persoonia, co stanowi ogromne wyróżnienie w świecie nauki.

Cichy lokator wysokogórskiej kosodrzewiny

Nowo odkryty organizm został namierzony w dość specyficznym środowisku. Naukowcy wyizolowali go z zamierających pędów kosodrzewiny. Aby oficjalnie potwierdzić, że mają do czynienia z nieznanym dotąd gatunkiem, badacze przeprowadzili wnikliwą analizę morfologiczną.

Objawy zamierania pędów P. mugo w polskich Tatrach. Cytospora tatrensis: od góry pyknidy z wydobywającymi się zarodnikami konidialnymi, przekrój przez wielokomorową pyknidę, komórki konidiotwórcze, konidia, 7-dniowa kultura hodowana na pożywce PDA. Fot. Tatrzański Park Narodowy

Obejmowała ona szczegółowe badanie zarodnikowania oraz obserwację wyglądu i tempa wzrostu kolonii, które były starannie hodowane w warunkach laboratoryjnych na specjalnej pożywce agarowo-ziemniaczanej.

Warto podkreślić, że sam rodzaj Cytospora jest zjawiskiem kosmopolitycznym i niezwykle fascynującym z ekologicznego punktu widzenia. Jego przedstawiciele kolonizują głównie rośliny drzewiaste, zarówno iglaste, jak i liściaste, przyjmując w przyrodzie bardzo zróżnicowane role.

Wielowymiarowa rola w leśnym ekosystemie

Obecność grzybów z tego rodzaju w środowisku naturalnym wiąże się z szerokim spektrum oddziaływań na florę. Część z nich to pożyteczne saprotrofy, które pełnią rolę leśnych czyścicieli, rozkładając martwe tkanki roślinne i przywracając materię do obiegu.

Inne funkcjonują jako ukryte endofity, żyjąc wewnątrz tkanek gospodarza w swoistej symbiozie, nie dając żadnych zewnętrznych objawów swojej obecności. Niestety, rodzaj ten słynie również z form patogenicznych.

W przypadku drzew są one powszechnie znane z wywoływania groźnych raków drzewnych, a także szeregu innych, destrukcyjnych objawów chorobowych osłabiających całe drzewostany.

Genetyczne śledztwo prowadzi do Azji

Aby ustalić dokładne miejsce Cytospora tatrensis na ewolucyjnym drzewie życia, krakowski zespół sięgnął po najnowocześniejsze narzędzia biologii molekularnej. Zaawansowana analiza filogenetyczna, oparta na sekwencjonowaniu aż sześciu różnych rejonów genów, przyniosła absolutnie fascynujące rezultaty.

Okazało się, że tatrzańskiemu znalezisku genetycznie najbliżej jest do gatunków, które zasiedlają sosny w odległych Chinach.

Analiza filogenetyczna wykonana na podstawie sekwencji genów ITS, LSU, ACT1, RPB2, TEF1 i TUB2 wykazała , że grzyb C. tatrensis jest blisko spokrewniony z C. bugeanae, C. pinea oraz C. beilinensis, gatunkami, które zasiedlają różne gatunki rodzaju Pinus w Chinach - czytamy w komunikacie.

To niezwykłe pokrewieństwo otwiera zupełnie nowy rozdział w dyskusji o wędrówkach organizmów i poszerza naszą wiedzę o globalnej różnorodności taksonomicznej grzybów.

Odkrycie krakowskich badaczy to nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim kluczowy krok do lepszego zrozumienia skomplikowanych relacji i roli mikrobiomu w kształtowaniu górskich ekosystemów leśnych.

Bogdan Stech 16.03.2026 12:23

