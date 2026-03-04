Google Pixel 10a - recenzja. Stary procesor, nowe bajery

Ładowanie...

Google Pixel 10a kontynuuje tradycję serii "a", oferując flagowe rozwiązania amerykańskiego producenta w bardziej przystępnej cenie. Przy kwocie 2349 zł za wersję 128 GB (oraz 2799 zł za 256 GB) nowy sprzęt musi jednak udowodnić swoją wyższość nad zeszłorocznym wariantem.

Model 9a można obecnie bez trudu znaleźć w promocjach już od 1650 zł. Zmiana wyglądu i wdrożenie nowych funkcji AI to główne atuty najnowszej generacji. Teraz trzeba dokładnie sprawdzić, czy taki pakiet rekompensuje wyższy wydatek.

Design. Płaska rewolucja w serii "a"

Największą modyfikacją w Pixelu 10a jest sama bryła. Google odchodzi od charakterystycznej, wystającej wyspy aparatów, która przez długi czas stanowiła wizytówkę urządzeń tej marki. Moduł fotograficzny niemal całkowicie zrównano z obudową, przez co wystaje on zaledwie na ułamek milimetra ponad plecki. Takie podejście z pewnością podzieli użytkowników. Część doceni minimalistyczny i odświeżony styl, a inni zatęsknią za rozpoznawalną formą.

Z perspektywy ergonomii to korzystny kierunek. Telefon leży płasko na blacie, co ostatecznie eliminuje irytujące kołysanie się podczas stukania w ekran. Urządzenie lepiej wsuwa się do kieszeni i pewnie leży w dłoni. Matowa, teksturowana obudowa tylna dobrze maskuje odciski palców, co w dzisiejszych czasach traktuję jako standard.

Satynowa ramka z aluminium dodaje konstrukcji nieco elegancji. Do wyboru oddano cztery warianty kolorystyczne: jasnofioletowy (Lavender), malinowy (Berry), jasnoszary (Fog) i obsydian (Obsidian). Mankamentem pozostają natomiast dość szerokie ramki wokół ekranu.

Porównanie z Pixelem 9a:

Wymiary i waga są praktycznie identyczne (153.9 × 73.0 × 9.0 mm, 183 g). Jeśli poprzednik dobrze leżał ci w dłoni, tutaj odczujesz podobny komfort.

Konstrukcja 10a oferuje płaskie plecki ze wciśniętym aparatem, co jest największą fizyczną zmianą względem wystającej wyspy z 9a.

Ekran. Naprawdę jasny

Zastosowany wyświetlacz to wciąż panel pOLED o przekątnej 6,3 cala z odświeżaniem w przedziale 60-120 Hz. Zyskał on jednak nową jasność szczytową, która wzrosła. W codziennym użytkowaniu przekłada się to na nieco lepszą czytelność w pełnym słońcu - element, który w poprzedniku potrafił czasem sprawiać problemy.

Rozdzielczość Full HD+ (1080 × 2424 px, 422 PPI) zapewnia dobrą ostrość obrazu. Kontrasty i odwzorowanie barw trzymają wysoki poziom charakterystyczny dla matryc OLED, oferując głęboką czerń. Adaptacyjne odświeżanie dba o płynność animacji, choć w ustawieniach systemu trzeba tę funkcję aktywować ręcznie. Ochrona frontu również doczekała się solidnej modernizacji, co gwarantuje lepszą odporność na upadki.

Porównanie z Pixelem 9a:

Pixel 9a: 6,3 cala, 2700 nitów, szkło Gorilla Glass 3.

Pixel 10a: 6,3 cala, 3000 nitów (jasność większa o 11 proc.), szkło Gorilla Glass 7i. To wyraźny krok naprzód, szczególnie jeśli często korzystasz z telefonu na zewnątrz i zależy ci na trwałości.

Wydajność. Ten sam układ i pytania o moc

Pod obudową umieszczono procesor Google Tensor G4 sparowany z 8 GB pamięci RAM i modułem UFS 3.1. Zastosowany układ bywa przedmiotem dyskusji, ponieważ nie jest to jednostka brylująca pod względem surowej mocy obliczeniowej. Konkurencja w tym przedziale cenowym chętnie sięga po wydajniejsze Snapdragony czy procesory MediaTek Dimensity, które dominują w testach syntetycznych.

Urządzeń z tej serii nie kupuje się jednak dla samych liczb. Tensor G4 powstał z myślą o sprawnym obsługiwaniu procesów uczenia maszynowego. W codziennych, domowych czy biurowych zadaniach telefon działa płynnie. Aplikacje ładują się bez opóźnień, a praca na kilku oknach nie sprawia mu najmniejszego problemu. Gaming to zupełnie inna bajka. Układ od Google'a nie zadowoli wymagających graczy, a w teście obciążeniowym traci gdzieś 20-25 proc. swojej wydajności.

Porównanie z Pixelem 9a: krótka piłka: wydajność jest identyczna. Ten sam zestaw (Tensor G4, 8 GB RAM, UFS 3.1) sprawia, że nie odczujesz żadnego skoku prędkości względem zeszłorocznego modelu.

Bateria i ładowanie o mocy 30 W

Smartfon zasilany jest baterią o pojemności 5100 mAh. Producent deklaruje około 30 godzin pracy przy standardowym scenariuszu oraz do 120 godzin w trybie Extreme Battery Saver. W praktyce urządzenie spokojnie wytrzymuje od rana do późnego wieczora z solidnym zapasem energii, nie zmuszając do nerwowego szukania gniazdka w środku dnia.

Modernizacji doczekało się ładowanie przewodowe. Wynik ten nie dogania azjatyckich liderów oferujących superszybkie standardy, ale stanowi kroczek naprzód. Uzupełnienie akumulatora do poziomu 50 proc. zajmuje około pół godziny. Ładowarkę o mocy 45 W trzeba niestety dokupić oddzielnie.

Porównanie z Pixelem 9a:

Pixel 9a: 5100 mAh, 23 W przewodowo, 7,5 W bezprzewodowo, 100 godz. trybu awaryjnego.

Pixel 10a: 5100 mAh, 30 W przewodowo (szybciej o 30 proc.), 10 W bezprzewodowo, 120 godz. trybu awaryjnego.

Aparat. Oprogramowanie robi różnicę

Na pleckach znajdziemy główny aparat 48 MP (f/1.7) z optyczną i cyfrową stabilizacją obrazu oraz aparat ultraszerokokątny 13 MP (f/2.2). Zestaw uzupełnia przednia kamera o rozdzielczości 13 MP.

Galeria: 7 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 7

Zdjęcia w dobrym oświetleniu cechuje świetna szczegółowość, naturalny balans bieli i bezbłędne renderowanie odcieni skóry dzięki technologii Real Tone. Tryb nocny wyciąga detale z najciemniejszych miejsc w kadrze, nie generując zbędnych szumów. Moduł ultraszerokokątny wypada poprawnie, choć wyraźnie widać tu kompromis.

Galeria: 5 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 5

Nowa generacja błyszczy w funkcjach AI. Fotoasystent (Camera Coach) wspierany przez Gemini analizuje scenę i podpowiada optymalne parametry kompozycji. Narzędzie Auto Best Take automatycznie łączy kilka zdjęć grupowych, dobierając klatki tak, by każdy miał otwarte oczy. Do dyspozycji oddano też funkcję Add Me, która pozwala dołączyć fotografa do pamiątkowego zdjęcia poprzez sprytne sklejenie dwóch kadrów.

Porównanie z Pixelem 9a: sprzętowo to dokładnie ta sama konfiguracja soczewek i matryc. Cała różnica sprowadza się do nowości w oprogramowaniu (Camera Coach, Auto Best Take), które ułatwiają obsługę w trudniejszych warunkach.

Integracja AI i wsparcie systemu

Wykorzystanie potencjału Gemini Nano odczuwalne jest na każdym kroku w obrębie najnowszego Androida 16. Moduł Gemini Live pozwala na płynne, głosowe konwersacje. Narzędzie Circle to Search przyspiesza wyszukiwanie elementów zaznaczonych palcem na ekranie.

Ważną zmianą jest wdrożenie funkcji Satellite SOS, która pozwala na wezwanie pomocy w miejscach pozbawionych zasięgu GSM. Producent zapewnia też aż 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego i łatek bezpieczeństwa.

Co mi się podoba (plusy)

Płaski design, w którym obiektywy nie wystają z obudowy.

Jaśniejszy ekran ułatwiający korzystanie z telefonu w mocnym słońcu.

Zastosowanie znacznie odporniejszego szkła Gorilla Glass 7i.

Świetne możliwości fotograficzne wspierane nowymi narzędziami AI (Camera Coach).

Przyspieszenie ładowania przewodowego do 30 W.

Wdrożenie awaryjnej łączności Satellite SOS dającej spokój w podróży.

7 lat aktualizacji systemu.

Co mnie martwi (minusy)

Wysoka cena bazowa (2349 zł) przy zestawieniu jej z mocno przecenionym Pixelem 9a i Pixelem 10.

Procesor Tensor G4 ustępujący wydajnością konkurentom w podobnym budżecie.

Ograniczone możliwości w grach z powodu słabszego zarządzania temperaturą.

Bardzo przeciętna jakość zdjęć z obiektywu ultraszerokokątnego.

Brak teleobiektywu.

Pamięć RAM na poziomie 8 GB.

Pixel 10a vs Pixel 9a - zestawienie zmian

Cena startowa: Pixel 9a (obecnie ok. 1600 zł) vs Pixel 10a (2349 zł).

Procesor: Tensor G4 w obu smartfonach.

Pamięć RAM: 8 GB w obu urządzeniach.

Ekran: Pixel 9a (6.3", 2700 nitów, Gorilla Glass 3) vs Pixel 10a (6.3", 3000 nitów, Gorilla Glass 7i).

Aparat główny: 48 MP z OIS znajdziemy w obu modelach.

Narzędzia AI: Pixel 9a opiera się na podstawowych algorytmach Google, podczas gdy Pixel 10a dodaje nowości takie jak Camera Coach i Auto Best Take.

Bateria: pojemność 5100 mAh pozostała bez zmian.

Ładowanie: Pixel 9a (23 W przewodowo / 7.5 W Qi) vs Pixel 10a (30 W przewodowo / 10 W Qi).

Konstrukcja: wystająca wyspa aparatów z modelu 9a została zastąpiona płaskim tyłem ze wciśniętymi aparatami w modelu 10a

Satellite SOS: brak tej funkcji w starszym modelu. Pixel 10a zyskał łączność satelitarną jako nowy protokół bezpieczeństwa.

Wsparcie OS: oba modele oferują 7 lat aktualizacji, zachowując długi cykl opieki systemowej.

Dla kogo jest ten telefon?

Rozważ zakup Pixela 10a, jeśli:

Chcesz kupić smartfon na długie lata dzięki wsparciu 7-letnim systemem aktualizacji.

Preferujesz sprzęt z płaskimi pleckami, odporny na zarysowania (Gorilla Glass 7i).

Priorytetem jest dla ciebie czysty system Android z najnowszym asystentem Gemini.

Zależy ci na niezawodnym aparacie z nowym oprogramowaniem ułatwiającym kadrowanie.

Zrezygnuj z zakupu Pixela 10a, jeśli:

Widzisz w sklepach starszego Pixela 9a poniżej 1500 zł. Dopłata nie zawsze ma sens.

Widzisz w sklepie w tej samej cenie Pixela 10. Świeższy Tensor, lepsze aparaty i lepszy ekran.

Twój smartfon służy ci jako maszyna do zaawansowanych gier 3D.

Zależy ci na fizycznym przybliżeniu optycznym.

Oczekujesz bezwzględnej wydajności w benchmarkach za swoje pieniądze.

Werdykt. Ewolucja, nie rewolucja

Pixel 10a to bardzo dobry telefon, ale nie jest przełomem względem 9a. Google skupiło się na drobnych ulepszeniach, dodając jaśniejszy ekran, szybsze ładowanie, lepsze szkło, Satellite SOS i nowe funkcje AI w aparacie. To wszystko razem tworzy sensowny pakiet, ale powstaje pytanie, czy zapłacenie pełnej kwoty 2349 zł zamiast promocyjnej ceny za zeszłoroczny model jest opłacalne.

Dla nowych użytkowników Pixeli to zdecydowanie dobry wybór. Z kolei dla posiadaczy Pixela 9a przesiadka nie ma większego sensu, bo różnice są zbyt mikroskopijne. Osoby szukające okazji powinny rozejrzeć się za starszym modelem albo 10., które oferują większość (a nawet więcej) tych możliwości za znacznie mniejsze pieniądze. Pixel 10a udowadnia, że seria "a" to nadal dobry wybór dla fanów fotografii mobilnej, ale cennik na start wymusza chłodną kalkulację.

Oliwier Nytko 04.03.2026 18:00

