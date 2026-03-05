"Nieśpieszny" wjeżdża na tory i deklasuje współczesny tabor. Piękne wnętrza

Ładowanie...

PKP Intercity niedawno uchyliło rąbka tajemnicy, a teraz znamy już prawie wszystkie szczegóły. Pociąg Nieśpieszny to jeden z projektów w ramach obchodów 25-lecia przewoźnika. Tyle że cofniemy się nie do 2001 r., a znacznie dalej – aż do lat 80. XX w.

Nieśpieszny to lokomotywy w historycznych barwach oraz klasyczne wagony z oryginalnym wyposażeniem z lat 80. Będą to klasyczne, oliwkowe wagony 1. i 2. klasy (112Ag, 111Ag, 111As, 110Ac, 609A), oferujące ok. 200 miejsc siedzących w każdym kursie. "Pieczołowitą rewitalizację przeprowadziła spółka PKP Intercity Remtrak w zakładach w Idzikowicach i Warszawie, łącząc historyczny charakter z komfortem ówczesnych podróży" – zachwala przewoźnik.

Na czele pociągu pojawią się prawdziwe legendy polskich torów: unikatowa lokomotywa elektryczna EP05-23 "Czesio", kultowe "Siódemki" (EU07-005, EP07-201, EP07-544), a także lokomotywy serii EP08 "Świnka" oraz EP09 "Epoka". Jak podkreśla PKP Intercity, dla entuzjastów dawnej kolei i historii techniki to gratka nie do przegapienia.

PKP Intercity Nieśpieszny – kiedy wyjedzie na tory?

Pierwszy przejazd zaplanowano na 17 kwietnia 2026 r., a sprzedaż biletów ruszy w drugiej połowie marca – zarówno online, jak i w kasach biletowych. Dla składu stworzono specjalną nową kategorię: ICN (InterCity Nieśpieszny).

Choć czeka nas powrót do dawnej kolejowej epoki, to rezerwacja miejsca odbywa się na współczesnych zasadach – będziemy mogli wybrać miejsce korzystając z graficznego schematu wagonu.

Dokładnego rozkładu jazdy jeszcze nie znamy, ale z udostępnionej przez przewoźnika mapy wynika, że zgodnie z zapowiedziami historyczne pociągi pojawią się w wielu miejscach Polski. Mają to być weekendowe kursy, które "za każdym razem w innym kierunku pozwolą odkrywać kolejne regiony kraju w spokojnym rytmie". Wiemy, że łącznie pojawi się ponad 40 połączeń Nieśpiesznego, pod nazwami takimi jak "Sawa", "Góral", "Krzyżak" czy "Krasnal".

- Uruchomienie pociągu Nieśpieszny jest jednym z elementów obchodów 25-lecia spółki PKP Intercity. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza jako przewoźnik przeszliśmy znaczącą transformację, oferując coraz szybsze połączenia i wyższy standard podróży. Jubileusz to okazja, by przypomnieć pasażerom klimat dawnych przejazdów i pokazać, jak bardzo zmieniła się kolej w Polsce na przestrzeni lat - podkreślił Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity S.A.

Adam Bednarek 05.03.2026 17:39

