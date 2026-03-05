Włożyłeś do nie tej dziury co trzeba? Macbook Neo cię powiadomi

Ładowanie...

Macbook Neo to najnowszy członek rodziny komputerów Apple'a. Laptop wyróżnia się przede wszystkim ceną - w najtańszym wariancie zapłacimy za niego mniej niż za iPhone'a, i tylko delikatnie więcej niż za najnowszego iPada Air. Jednak ta zaskakująco niska - jak na realia Apple'a - cena nie bierze się z powietrza, bowiem Apple poszedł na kilka kompromisów w konstrukcji Macbooka Neo.

Apple nie podpisał portów USB, ale przynajmniej wgrał odpowiednie powiadomienie

Jednym z tych kompromisów jest ilość portów. W Safaribooku (jestem w toku forsowania tej nieformalnej nazwy w naszej redakcji) znajdziemy tylko trzy wejścia: dwa USB-C i jedno mini-jack 3.5mm. Porty USB-C nie są identyczne, gdyż jeden z nich reprezentuje standard USB 3.0 ze wsparciem dla ładowania i DisplayPort oraz transferem danych do 10 GB/s. Drugi z nich to jedynie USB 2.0 ze wsparciem dla ładowania oraz transferem danych do 480 MB/s.

Problem w tym, że na pierwszy rzut oka oba porty USB wyglądają identycznie i o ile w przypadku podłączenia do laptopa ładowarki czy pendrive nie powinno to robić większej różnicy w którą dziurę wsadzisz kabel, o tyle przy podłączaniu zewnętrznego monitora może być problem.

Jednak Apple jest przygotowany na tego typu sytuacje Jak przekazał John Gruber z bloga Daring Fireball, przy próbie połączenia monitora przez "gorszy" port USB, macOS wyświetli powiadomienie z sugestią podłączenia monitora do drugiego, "lepszego" portu.

To tylko początek listy kompromisów

Choć irytujący, jest to zdecydowanie najmniejszy problem na jaki muszą godzić się osoby zainteresowane kupnem Safaribooka. Apple przemilczał fakt, że Macbook Neo używa czipu A18 w gorszej wersji niż iPhone 16 Pro - Macbook Neo posiada 6-rdzeniowy procesor i 5-rdzeniowy procesor graficzny, podczas gdy układ w modelu iPhone 16 Pro miał 6-rdzeniowy procesor i 6-rdzeniowy procesor graficzny.

Z kolei przepustowość pamięci w Neo wynosi 60 GB/s, czyli mniej niż połowę tego co znajdziemy w Macbookach Air. Apple okroiło Neo z Wi-Fi 7, dając laptopowi starszy czip sieciowy. W laptopie zabrakło także podświetlenia klawiatury i diody informującej o włączeniu kamery, a osoby zakochane w ekranach Maków prawdopodobnie schowają twarz w dłonie i zapłaczą nad brakiem True Tone i ProMotion.

Ale jest wejście jack i powiadomienie o podłączeniu monitora do złego portu, więc w cenie 2999 zł wybaczamy Apple'owi te i wiele więcej problemów.

Malwina Kuśmierek 05.03.2026 13:46

