ChatGPT będzie twoją papugą. To świetna wiadomość

ChatGPT może wkrótce pisać bardziej jak użytkownik niż jak chatbot. Nowa funkcja pozwoli wgrać własne teksty i używać ich jako wzorca dla wszystkich kolejnych konwersacji.

Malwina Kuśmierek
ChatGPT ma pisać jak ty. OpenAI testuje system szablonów
Każdy kto rozmawiał z ChatemGPT więcej niż raz, na pewno zauważył że on i inne mu podobne chatboty rozmawiają w sposób specyficzny, nadużywając pewnych fraz i zwrotów. Nie ma to zbyt wielkiego znaczenia gdy prosi się AI o opinię lub poradę, ale na pewno w oczy kole tych którzy wysługują się ChatemGPT przy pisaniu postów, komentarzy czy wiadomości. Dlatego OpenAI najwyraźniej pracuje nad funkcją, która pozwoli sztucznej inteligencji pisać bardziej "po ludzku" - czyli dokładnie tak, jak jej użytkownik.

ChatGPT ma pisać jak ty. OpenAI testuje system szablonów

Na trop nowej funkcji wpadł użytkownik serwisu X Tibor Blaho, który opublikował zrzuty ekranu z wersji rozwojowej aplikacji webowej ChatGPT. Wynika z nich, że OpenAI testuje system szablonów pisania, który pozwoli dopasować ton, strukturę i styl generowanych tekstów do przykładowych materiałów dostarczonych przez użytkownika.

Nowa opcja opisana jest w interfejsie jako "Utwórz szablon (Beta)". Po jej uruchomieniu użytkownik może wgrać przykładowe teksty - na przykład wcześniejsze e-maile, artykuły czy notatki. ChatGPT analizuje je i wykorzystuje jako punkt odniesienia przy tworzeniu nowych treści. W praktyce oznacza to, że zamiast każdorazowo instruować model, by pisał krócej, bardziej formalnie lub w określonym stylu, można raz zdefiniować własny wzorzec.

Tworzenie szablonu w ChatcieGPT

Taki mechanizm może okazać się szczególnie przydatny dla osób, które namiętnie pozwalają pisać AI w swoim imieniu. Dziś wielu z nich zaczyna pracę z chatbotem od długiego promptu wyjaśniającego preferowany styl. Nowy system szablonów mógłby skrócić ten proces do jednego kliknięcia.

W poście Blaho wspomniane są także inne zmiany związane z tzw. blokami pisania. Interfejs ma zyskać dodatkowe pola znane z klientów poczty elektronicznej, takie jak To, CC czy BCC, a także tryb pełnoekranowy ułatwiający pracę nad dłuższymi tekstami. W planach jest również opcja zapisywania szkiców bezpośrednio w bibliotece plików jako dokumenty w formacie Markdown.

Druga z ujawnionych nowości dotyczy generowania wideo. Na obrazach wygenerowanych przez ChatGPT pojawić się ma przycisk "Animuj. Jego naciśnięcie automatycznie przenosi użytkownika do narzędzia wideo, dołącza wygenerowany obraz jako materiał referencyjny i wypełnia wstępny prompt animacji.

Skrót do animacji obrazu w ChatcieGPT

Na razie nie wiadomo, kiedy - i czy w ogóle - opisane funkcje trafią do publicznej wersji ChatGPT. Zrzuty ekranu pochodzą z wersji rozwojowej aplikacji, więc finalny wygląd narzędzi może jeszcze się zmienić. Sam kierunek rozwoju wydaje się jednak jasny: OpenAI chce, by korzystanie z AI wymagało mniej negocjacji z modelem, a bardziej przypominało pracę z narzędziem dopasowanym do stylu użytkownika.

Zdjęcie: Rokas Tenys / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
05.03.2026 10:57
Tagi: ChatbotChatGPTSztuczna inteligencja (AI)
