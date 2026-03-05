Gigantyczna liczba oddanych butelek. Sieć pokazała skalę systemu kaucyjnego

Ładowanie...

Biedronka sceptycznie podchodziła do tematu systemu kaucyjnego. Jeszcze latem 2025 r. sieć przestrzegała, że Polska nie jest gotowa na uruchomienie systemu kaucyjnego. Zamiast na maszyny, sklep nastawiał się na zbiórkę ręczną. O współpracy z firmą RVM Systems, której owocem miało być stworzenie ogromnej sieci butelkomatów w całym kraju, poinformowano dopiero w połowie października, a więc gdy system kaucyjny powoli rozkręcał się.

Maszyn w sklepach przybywało, ale tempo spowolniła surowa zima. Biedronka stanęła w rozkroku pomiędzy zbiórką automatyczną a ręczną. Całkiem dosłownie, bo rozwiązaniem okazały się specyficzne kartonowe pojemniki.

I nagle mój wzrok spoczął na pudle z dziurą od góry i napisem: Mój RecykloBox. Okazało się, że największa sieć handlowa w Polsce z 3882 sklepami, nie zdążyła ustawić automatów, choć system kaucyjny ruszył 1 października 2025 r. Zamiast tego „automat” w Biedronce zyskał ludzkie DNA. Kierowniczka sklepu wyjęła urządzenie wielkości smartfona, którym skanowała każdą butelkę z kaucją, następnie wrzucała ją przez dziurę do pudła – opisywała na łamach Bizbloga Monika Szafrańska.

Metoda działała, ale trochę szydery z Biedronki było. Dziś sieć może zapytać: kto chce się jeszcze pośmiać?

Biedronka jako pierwsza przekroczyła granicę 2 tys. automatycznych butelkomatów, tworząc tym samym największą sieć automatycznych punktów zbiórki opakowań w Polsce – chwali się sieć w komunikacie.

Biedronka potwierdza: system kaucyjny pędzi jak szalony

Od uruchomienia zbiórek do 3 marca klienci sklepów Biedronka oddali łącznie 53 mln 510 tys. opakowań. Najwięcej opakowań zebrano dotychczas w województwie śląskim. W pierwszej trójce znalazły się również województwa mazowieckie i małopolskie, a najwięcej zwrotów odnotowano w Warszawie. Z drugiej strony najmniej opakowań zwrócono w województwie opolskim i lubuskim.

Co ciekawe, pod tym względem Biedronka idzie łeb w łeb z Lidlem. Od momentu startu nowych przepisów, czyli 1 października 2025 r., butelkomaty w sklepach Lidla przyjęły 53 mln opakowań kaucyjnych. Ogólnie zebranych opakowań jest znacznie więcej, bo Lidl testował automaty na długo przed startem systemu kaucyjnego, ale jeśli mowa o produktach z logo kaucji, to gra jest wyrównana. Z tym, że Lidl ma jednak znacznie mniej sklepów, a co za tym idzie – automatów.

Biedronka ujawnia, że między grudniem a lutym liczba zebranych opakowań w sklepach wzrosła o 1836 proc. To ponad 184-krotny wzrost w ciągu dwóch miesięcy. W grudniu było to blisko 183 tys. oddanych opakowań, a w lutym już… 39 mln 412 tys.

Biedronkowi rekordziści

Najwyższy pojedynczy voucher – 367,50 zł – dotyczył zwrotu 735 opakowań w ramach zbiórki manualnej. Został wydany w sklepie w Białce Tatrzańskiej (ul. Środkowa 294A). Rekord w przypadku automatycznego butelkomatu wynosi 298 zł. Taki voucher wygenerowano w lutym w Zakopanem (ul. Jagiellońska 18C). Średnia wartość vouchera w całej sieci wynosi obecnie 5,80 zł – zarówno w przypadku zbiórki automatycznej, jak i manualnej.

Biedronka przy okazji obala popularny mit o "magazynowaniu powietrza". Jak widać wcale nie trzeba gromadzić w domach po 30-40 opakowań. Średnia wartość kodu sugeruje, że Polacy zwracają po kilka, góra kilkanaście butelek za jednym zamachem. Tak jest zresztą w innych sklepach. W mediach społecznościowych łatwo jednak natknąć się na obrazki wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji, na których przedstawiono wypadające z regałów plastikowe butle czy balkony pełne worków. Jak widać Polacy w zdecydowanej większości nie mają kłopotów ze składowaniem i zabieraniem opakowań do sklepu. Ale sztuczna inteligencja podbija sztuczny problem - takie czasy.

- Uruchomiliśmy już ponad 2000 automatycznych butelkomatów i stworzyliśmy największą taką sieć w Polsce, a to jeszcze nie koniec. Budowaliśmy ją w bardzo krótkim czasie, w środku wyjątkowo mroźnej zimy i na przekór wielu wyzwaniom organizacyjnym oraz logistycznym. Nie zwalniamy tempa. Naszym celem jest objęcie systemem automatycznych butelkomatów wszystkich sklepów, w których jest to możliwe. Jednocześnie od momentu wejścia w życie nowego prawa zbiórka działa w całej sieci – nawet jeśli w części sklepów odbywa się jeszcze manualnie – podsumowuje Agnieszka Koc, Dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Biedronce.

Przykład Biedronki jest szczególny, bo sieć wcześniej głośno narzekała na system kaucyjny. A teraz – wzór do naśladowania. Jest w tym jakiś morał, prawda?

Adam Bednarek 05.03.2026 09:11

