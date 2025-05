Nie wszędzie staną automaty przyjmujące butelki. Biedronka tłumaczy

Testy automatów odbywają się nawet w małych sklepach. Jednak nie wszyscy sprawdzają urządzenia. W rozmowie z portalspozywczy.pl przedstawiciele Netto potwierdzają, że choć sklepy jesienią będą gotowe do zbierania pustych butelek i puszek, to najpierw odbywać będzie się to w systemie manualnym. Pracownicy ręcznie przyjmą opakowania. Automaty będą „pojawiać się systematycznie, w kolejnych miesiącach czy nawet latach”. Co jednak warto podkreślić, testy już trwają, a urządzenia dostarczył inPost.