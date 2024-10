System kaucyjny to nie fizyka kwantowa, ale na Polskę wystarczyło. Jest znaczące opóźnienie

Owszem, niektórzy przedstawiciele branży kręcili nosem i mówili, że 1 stycznia 2025 r. to za wcześnie. Sklepy jednak szykowały się do wejścia w życie systemu, pojawiały się nowe automaty, by na chwilę przed jego startem dowiedzieć się, że to jeszcze nie ten czas. Nie wygląda to poważnie, kiedy tak grzebie się i zmienia niemal na ostatnią chwilę.