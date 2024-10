Polskie państwo nie potrafi otworzyć skupu butelek. System kaucyjny z opóźnieniem

A dlaczego o pół roku - odpowiedź jest jedna - wybory prezydenckie. Pojawiły się głosy, że przedstawiciele samorządów chcą całkowitego uchylenia ustawy i systemu kaucyjnego, bo inaczej nie poprą kandydata rządzącej koalicji w zbliżających się wyborach. Tajemnicą poliszynela jest to, że nienawiść samorządów do zmian jest podsycana przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów i recyklingiem, bo to one dostaną najbardziej po kieszeni, gdy dojdzie do zmian.