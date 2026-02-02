Zima zaskoczyła Biedronkę. Uderzenie prosto w system kaucyjny

Ładowanie...

"Automat" w Biedronce zyskał ludzkie DNA – tak Monika Szafrańska opisywała na łamach Bizbloga biedronkowy sposób na system kaucyjny. W wielu sklepach sieci zamiast tradycyjnych automatów stoją kartonowe pudła. Butelki i puszki skanowane są przez pracowników, więc ostatecznie cały proces przypomina korzystanie z normalnej maszyny, nie licząc dodatkowego ludzkiego aspektu. Okres przejściowy w systemie kaucyjnym minął wraz z końcem 2025 r., ale teraz swój czas wdrażania się do nowej rzeczywistości ma Biedronka. Nie wszędzie wyrobiono się z postawieniem butelkomatów, więc trzeba sobie radzić inaczej. Z pomocą przyszedł karton.

Opóźnienie może dziwić, bo przecież system kaucyjny oficjalnie ruszył 1 października. I rzeczywiście większość innych dużych sklepów już na jego start miała przygotowane automaty. Urządzenia pojawiły się nawet wcześniej, by sieci mogły testować rozwiązanie i dać szansę klientom na wyrobienie nowego nawyku. Biedronka krytycznie oceniała system kaucyjny – "Polska jest niegotowa", mówiono jeszcze w sierpniu – i dopiero w połowie października poinformowano o współpracy z firmą RVM Systems, której owocem miało być stworzenie ogromnej sieci butelkomatów w całym kraju. Wówczas deklarowano, że ponad 3 tys. urządzeń zostanie uruchomionych w całej Polsce do końca 2025 r., a tempo instalacji ma wynieść ponad 200 automatów każdego tygodnia.

Jeszcze w styczniu zapewniano, że instalacja automatów postępuje sukcesywnie. Okazuje się, że na przeszkodzie stanęła pogoda.

Tym razem zima zaskoczyła nie tylko drogowców

W ostatnich tygodniach tempo prac w niektórych lokalizacjach było spowolnione m.in. przez warunki pogodowe, które wpływają na prace przyłączeniowe i odbiory techniczne. Są to jednak przejściowe utrudnienia - zakładamy, że w najbliższym czasie wrócimy do intensywnego tempa instalacji. Docelowo to właśnie automatyczne butelkomaty będą podstawową formą zbiórki opakowań w naszych sklepach – wyjaśnił Leszek Dąbrowski, młodszy menedżer ds. relacji instytucjonalnych w sieci Biedronka, w rozmowie z portalspozywczy.pl.

Może do odwilży daleko, ale wygląda na to, że karton niebawem się roztopi.

Problemy Biedronki wynikające z zimowej aury są o tyle interesujące, że pierwszą maszynę sieć postawiła już w 2023 r. Jak widać system kaucyjny to maraton, a nie bieg na 100 m. Dla klientów tyle dobrego, że w sklepach tej sieci nie są ograniczani wyłącznie do zbiórki manualnej – jest prawie że automatyczna alternatywa.

A to całkiem ważne, co pokazują liczby, którymi dzieli się PolKa – Polska Kaucja. Według statystyk operatora aż 75 proc. opakowań trafia do systemu poprzez zwrotomaty.

Dla rynku to jasny sygnał, że automatyzacja jest fundamentem skalowalności systemu i kluczem do komfortu klienta w placówkach handlowych – potwierdza PolKa – Polska Kaucja.

Najwięcej do obiegu wraca butelek PET – aż 78 proc. To kolejne liczby, które potwierdzają, że system kaucyjny jednak ma sens. Surowiec w lepszym stanie ma szansę wrócić do producenta. Mamy pewność, że nie wyląduje w nieodpowiednim kontenerze, na dodatek nie zostanie dodatkowo ubrudzony, co wpłynie na jego jakość.

Adam Bednarek 02.02.2026 09:21

