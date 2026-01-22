REKLAMA
  SPIDER'S WEB
  Nauka
  Ekologia

Gmina: przez kaucję zapłacicie więcej. Ministerstwo: nie no, bez przesady

Czy system kaucyjny sprawia, że konieczne są podwyżki opłat za wywóz śmieci? Ci, którzy kwoty podwyższają, twierdzą, że tak.

Adam Bednarek
system kaucyjny
Nie inflacja, ceny paliwa czy prądu – gmina Kobiór wyjaśniła, że to system kaucyjny jest odpowiedzialny za podwyżki. Stawka za odbiór odpadów od stycznia wynosi 39 zł od osoby, a ta "nieprzyjemna zmiana" spowodowana jest tym, że butelki i puszki trafiają do automatów i innych punktów zbiórek.

Gmina przyznaje wprawdzie, że cel jest faktycznie szczytny, bo jest nim ekologia, ale koszty spadły na wszystkich.

Utrzymanie starej stawki przez system kaucyjny okazało się niemożliwe

Kiedyś firma wywozowa odbierała żółte worki od mieszkańców, a następnie po obróbce sprzedawała je i obniżała nam cenę. Teraz butelki trafią do automatów w sklepach. Firma straci zysk z plastiku, więc podnosi ceny za odbiór reszty śmieci. Efekt? Płacimy podwójnie: kaucję w sklepie i więcej za śmieci w gminie. 

Swoją drogą zabrzmiało to tak, jakby kaucja przepadała. A tymczasem można ją odzyskać, bo wystarczy odnieść puste opakowanie do sklepu. Coraz więcej Polaków tak robi, o czym najlepiej świadczą liczby. System kaucyjny się rozkręca.

Czy system kaucyjny powoduje podwyżki opłat za wywóz śmieci?

W komunikacie przesłanym redakcji Interia Biznes Ministerstwo Klimatu i Środowiska odniosło się do tych sugestii. Zdaniem resortu "stwierdzenie, że wzrost kosztów wynika z uruchomienia w Polsce systemu kaucyjnego, jest zbyt daleko idące".

W pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania (w okresie październik-grudzień) system kaucyjny nie był jeszcze tak szeroko wdrożony, że mógłby mieć oddziaływanie na decyzje w gminach – tłumaczy ministerstwo.

Maciej Kiełbus, partner zarządzający w Ziemski&Partners Kancelaria Prawna współpracujący ze Związkiem Miast Polskich w tematyce odpadowej, przyznaje, że rzeczywiście gminy zarabiały na sprzedaży butelek, puszek czy makulatury. To zaś sprawiało, że spadały koszty działania systemu i przetwarzania np. odpadów zmieszanych. "Luka finansowa" będzie musiała zostać pokryta, ale każdy przypadek należy oceniać indywidualnie.

- System kaucyjny nie jest jedynym powodem wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przekonuje przedstawiciel Związku Miast Polskich.

Czyli jak to w życiu bywa: sprawa jest bardziej skomplikowana, a niektórzy chcieliby prostych odpowiedzi i szybkiego wskazania winnych.

Adam Bednarek
22.01.2026 18:06
System kaucyjny
