Polacy kombinują, jak oszukać na kaucji. Ten "spryt" to zwykła głupota

Z ludźmi niestety jest coś nie tak - cwaniacy ruszyli do akcji.

Adam Bednarek
Jeden z operatorów systemu kaucyjnego, firma PolKa – Polska Kaucja, informuje o pierwszych próbach oszustw. Jak spryciarze próbują wyłudzić pieniądze? Wykorzystywane jak do tej pory metody to podrabiane etykiety, masowe zwroty opakowań spoza systemu czy świadome wprowadzanie personelu sklepu w błąd.

PolKa – Polska Kaucja przypomina, że wyłudzenie kaucji to przestępstwo

Celowe doprowadzenie sklepu do wypłaty kaucji za opakowanie nieobjęte systemem lub sfałszowane grozi karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei za fałszerstwo w postaci podrabiania lub przerabiania etykiet z oznakowaniem systemu może w konsekwencji pozbawić kogoś wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

System kaucyjny działa dzięki zaufaniu i przejrzystym zasadom. Razem dbajmy o to, by służył uczciwym konsumentom i środowisku – apeluje firma PolKa – Polska Kaucja.

Niestety, mogliśmy się tego spodziewać

Eksperymenty pozwalające sprawdzić, czy automaty dadzą się oszukać, przeprowadzano jeszcze na długo przed startem systemu kaucyjnego. Zauważono wówczas, że urządzenia w momencie, gdy jest coś nie tak, wzywają obsługę i zlecają sprawdzenie sytuacji.

Wydaje się, że w opisywanych przez firmę PolKa przypadkach najsłabszym ogniwem ma być nie technologia, a drugi człowiek. Dlatego operator zwraca uwagę, że pracownicy punktów zbiórki powinni w podejrzanych sytuacjach odmawiać wydania kaucji, a także prosić o pozostawienie opakowania jako dowodu ("w razie odmowy – sfotografuj", sugeruje firma). Należy też zabezpieczyć nagranie z monitoringu, aby ułatwić identyfikację sprawcy, i powiadomić policję. "Oszustwo jest ścigane niezależnie od wartości szkody", jak zaznacza operator. Zapewne niektórzy liczą na to, że nie wszyscy o tym pamiętają.

Pomysłowość ludzka nie ma granic – niestety mamy okazję przekonać się o tym kolejny raz. Okazja faktycznie czyni złodzieja i skoro gdzieś pojawia się szansa, to niektórzy chcą z niej skorzystać. Jak nie przekręty z kasami samoobsługowymi, to machlojki na systemie kaucyjnym.

Adam Bednarek
20.01.2026 13:26
Tagi: oszustwoSystem kaucyjny
