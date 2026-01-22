REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Małpki poza kaucją to absurd. Rząd "daje sobie czas", a tu trzeba działać

Małe szklane butelki omijają system kaucyjny, na czym tracimy my wszyscy.

Adam Bednarek
system kaucyjny
REKLAMA

A gdyby tak zorganizować zawody: "ile pustych butelek po małpkach znajdziesz w ciągu godziny". Można byłoby prowadzić tabelę, a uczestnikami byłyby miasta – zbiorczy wynik mieszkańców wskazywałby pozycję. Na szczycie szybko dochodziłoby do zmian. Rekordziści co chwila pobijaliby swoje rekordy, udowadniając niedowiarkom, że niemożliwe nie istnieje – granice szybko zostają przekroczone, rezultaty mogą być jeszcze lepsze. Prawdziwi mistrzowie podjęliby się nowego wyzwania. Godzina? Za prosto. Sprawdźmy się w ciągu 15 min. Pewnie i tak liczba zebranych butelek w tym czasie przyprawiłaby nas o zawrót głowy.

Niedawno wybrałem się na krótki spacer i byłem w szoku, ile szklanych pustych butelek wyrzucanych jest byle gdzie. Owszem, od dawna wiedziałem, że problem istnieje, ale kiedy tylko zacznie się zwracać uwagę i będzie się nieco bardziej wytężać wzrok w poszukiwaniu butelek, one natychmiast wpadają w oko. Każda chce być zauważona, nawet jeśli sprawia pozory, że jest inaczej. Niby chowa się za kamieniem, niby przysiada na schodku, ale tak, żeby dało się ją dostrzec.  

REKLAMA

Na każdym kroku mijamy dowody potwierdzające, że mamy ogromny problem. Statystyki nt. sprzedaży nie kłamią, a jakby ktoś chciał się oszukiwać, wystarczy, że się rozejrzy. Od razu zobaczy, że to nie kłamstwo i codziennie zawartość milionów butelek jest opróżniana. Nikt się z tym specjalnie nie kryje – może i mało kto chciałby być złapany na gorącym uczynku, ale kiedy płyn już trafi do gardła, butelka może zostać na miejscu zbrodni.

Czy da się coś z tym zrobić?

Teoretycznie mamy narzędzie w postaci systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadzając nowe przepisy argumentowało, że to "mechanizm promujący recykling i ponowne wykorzystanie opakowań". Dzięki kaucji będzie czystsze środowisko: "mniej butelek i puszek porzuconych w parkach, lasach czy nad wodą".

No, chyba że chodzi o te małe, szklane, jednorazowe i jakże powszechne – to wtedy nie.

Plany niby były, ale tłumaczono, że sklepy mogłyby nie podołać. Radzą sobie ze sprzedażą butelek, która jeszcze przed 12:00 idzie w miliony w całej Polsce, ale przyjmowanie pustych opakowań mogłoby sprzedawców przygnieść. I jest w tym jakaś logika. Załóżmy, że jeden sklep sprzedaje 50 butelek, ale musi przyjąć już 260 – bo trafiają do nich smakosze zza rogu, którzy opróżnili po drodze i przecież nie będą się wracać, odbiorą kaucję w pierwszym lepszym punkcie.

Dlatego rząd grał na czas. "Zobaczymy, jak nam wdrożenie systemu kaucyjnego wyjdzie i potem pomyślimy". Klasyczne to trzeba na spokojnie.

System kaucyjny powoli się jednak rozkręca

Liczby zaczynają imponować – tylko jeden producent butelkomatów przyjął już ponad 5 mln opakowań. Skoro wszystko zmierza w dobrą stronę, to być może przyszedł czas, aby zastanowić się, czy systemu kaucyjnego nie trzeba rozszerzyć o kolejne butelki. Te, które wydają się być największym problemem.

- Jeżeli chodzi o (...) butelki jednorazowe, w tym małpki, (...) w tej chwili nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji. Natomiast daliśmy sobie czas taki mniej więcej półroczny, żeby sprawdzić jak system kaucyjny działa, co należy poprawić, bo niewykluczone, że jakieś drobne rzeczy trzeba będzie poprawić. I w ciągu tych pół roku podejmiemy taką decyzję na kolejne lata - powiedziała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska podczas debaty w Senacie.

Decyzja ws. ewentualnych zmian miałaby zapaść "mniej więcej do czerwca". Chociaż wiceszefowa resortu jest zwolenniczką włączenia jednorazowych opakowań szklanych do systemu kaucyjnego, to przyznaje, że sprawa nie jest prosta.

REKLAMA

Mam tylko nadzieję, że nie jest to typowe odkładanie trudnego tematu na później. Za pół roku okaże się, że to też nie jest idealny moment, jeszcze musimy przemyśleć i podyskutować. I zostaniemy ze szklanymi butelkami na chodnikach, w parkach, schodkach, parapetach, trawnikach, plażach, szlakach, parkingach.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
22.01.2026 09:44
Tagi: System kaucyjny
Najnowsze
9:19
Mam dość nudnych telefonów. Producenci wreszcie przejrzeli na oczy
Aktualizacja: 2026-01-22T09:19:43+01:00
8:59
Galaxy Ring zyska nowe moce. Samsung szykuje znaczące ulepszenia
Aktualizacja: 2026-01-22T08:59:44+01:00
8:17
Zdejmij maskę, Siri. Apple właśnie oddał iPhone'a w ręce Google'a
Aktualizacja: 2026-01-22T08:17:43+01:00
7:51
Kometa 3I/Atlas to chemiczny kameleon. Kopernik miał rację
Aktualizacja: 2026-01-22T07:51:43+01:00
6:33
Tak się powinno robić cienkie smartfony. iPhone Air staje w kącie
Aktualizacja: 2026-01-22T06:33:00+01:00
6:12
Alert RCB: zostańcie w domach. Mieszkańcy: gdzie darmowe autobusy?
Aktualizacja: 2026-01-22T06:12:00+01:00
6:05
Odbiorą od ciebie butelki i puszki. Przeciwnicy systemu kaucyjnego tracą argument
Aktualizacja: 2026-01-22T06:05:00+01:00
5:45
Dziwna pogoda na biegunach Jowisza i Saturna. Mogą dosłownie pękać
Aktualizacja: 2026-01-22T05:45:00+01:00
5:38
KUNA poradzi sobie nawet w śniegu. Już ją testują w boju
Aktualizacja: 2026-01-22T05:38:00+01:00
20:40
Trzęsienie na rynku oprogramowania. Młode pokolenie nie ma sentymentu
Aktualizacja: 2026-01-21T20:40:20+01:00
20:08
9000 mAh w smartfonie. Powerbanka wyrzucisz do kosza
Aktualizacja: 2026-01-21T20:08:43+01:00
19:23
Taki będzie Galaxy S26 Ultra. Jednego koloru nie szukaj
Aktualizacja: 2026-01-21T19:23:25+01:00
19:20
Żabka testuje nowy automat. Nie musisz podchodzić do kasy
Aktualizacja: 2026-01-21T19:20:50+01:00
18:27
Google drwi z ChataGPT. "Ciekawe, że tak wcześnie"
Aktualizacja: 2026-01-21T18:27:40+01:00
18:22
Spotify ze świetną nowością. Nie będzie trzeba wybierać
Aktualizacja: 2026-01-21T18:22:40+01:00
18:17
Koniec tanich SSD. Ważny producent ma złe wieści
Aktualizacja: 2026-01-21T18:17:49+01:00
18:01
Coś napędza wybuchy Słońca. Chyba właśnie trafili na winnego
Aktualizacja: 2026-01-21T18:01:09+01:00
17:27
Ten sprzęt w walizce to nie gadżet. Liczby nie kłamią
Aktualizacja: 2026-01-21T17:27:29+01:00
17:00
Tych słuchawek nie poczujesz w uszach. Sony zaskoczyło
Aktualizacja: 2026-01-21T17:00:34+01:00
16:38
Szef Microsoftu opowiada piękne bajki. "Stracimy społeczne przyzwolenie"
Aktualizacja: 2026-01-21T16:38:33+01:00
16:17
W gry z Xboxa zagrasz za darmo. Nie musisz mieć konsoli
Aktualizacja: 2026-01-21T16:17:30+01:00
15:56
Ogrzeją się w nietypowy sposób. Pierwsza taka inwestycja
Aktualizacja: 2026-01-21T15:56:53+01:00
15:55
mObywatel z ulepszeniem. Koniec chodzenia do urzędu
Aktualizacja: 2026-01-21T15:55:14+01:00
15:39
Windows 11 psuje aplikacje. To już nie jest zabawne
Aktualizacja: 2026-01-21T15:39:13+01:00
15:37
Minister krótko o cenach energii. Bez atomu zapłaczemy
Aktualizacja: 2026-01-21T15:37:04+01:00
14:31
Coca-Cola się zmieni. Nowy składnik w zdrowej wersji
Aktualizacja: 2026-01-21T14:31:25+01:00
13:04
Tak umiera Słońce. Przerażające, ale nie można oderwać wzroku
Aktualizacja: 2026-01-21T13:04:37+01:00
12:47
System kaucyjny zaliczył falstart. Teraz przyspiesza jak szalony
Aktualizacja: 2026-01-21T12:47:47+01:00
12:23
Pierwsza krowa na świecie, która drapie się patykiem. Naukowcy oszołomieni
Aktualizacja: 2026-01-21T12:23:21+01:00
11:16
Orange żegna papierowe umowy. Nowa usługa to czysta wygoda
Aktualizacja: 2026-01-21T11:16:34+01:00
11:07
Wielkie koncerny wciąż chcą, żebyś płacił za transport wody. HOLY udowadnia, że to przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-21T11:07:55+01:00
10:31
ChatGPT sam sprawdzi, ile masz lat. Algorytm wyczuje, że kręcisz
Aktualizacja: 2026-01-21T10:31:49+01:00
9:47
Jaki telefon do zdjęć i wideo w normalnych pieniądzach? Mam kilka opcji
Aktualizacja: 2026-01-21T09:47:46+01:00
9:39
Samsung: "nasze tanie telefony nie podrożeją". Znaleźli sposób
Aktualizacja: 2026-01-21T09:39:36+01:00
9:02
Firmy dostały list z instrukcją na wojnę. Szykują się do obrony totalnej
Aktualizacja: 2026-01-21T09:02:20+01:00
8:09
Koniec AirPodsów, jakie znamy. Apple stawia na kamery i machanie rękami
Aktualizacja: 2026-01-21T08:09:57+01:00
7:27
Europa szykuje bicz na Muska. "Koniec z cyfrowym rynsztokiem"
Aktualizacja: 2026-01-21T07:27:57+01:00
6:45
Motorola Edge 70 Fusion zawstydzi iPhone'a 17e. Mocne trzewia i bateria
Aktualizacja: 2026-01-21T06:45:00+01:00
6:34
ChatGPT niedługo zbankrutuje. Jak to możliwe? Z satysfakcją tłumaczę
Aktualizacja: 2026-01-21T06:34:00+01:00
6:23
Pan i Pani Smirnow. Małżeństwo z Rosji szpieguje nas i śle bombę kurierem
Aktualizacja: 2026-01-21T06:23:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA