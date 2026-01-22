Odbiorą od ciebie butelki i puszki. Przeciwnicy systemu kaucyjnego tracą argument

Ładowanie...

"Gdzie mam trzymać butelki i puszki, nie mieszczą mi się w mieszkaniu!" – denerwują się krytycy systemu kaucyjnego. Z jednej strony ich narzekania są nieco przesadzone, bo składowanie pustych opakowań nie zajmuje aż tak wiele miejsca. A jeśli nawet tak jest, to znaczy, że być może plastiku jest w naszym życiu za dużo i system kaucyjny jest impulsem do zmiany.

Zresztą już wcześniej wielu obrażonych na kaucję odgrażało się, że zrezygnują z produktów objętych opłatą. Takich głosów nie brakuje też teraz, gdy system kaucyjny w końcu działa. Paradoksalnie udowadniają w ten sposób, że nowe przepisy mają sens. Niby chodzi głównie o to, aby surowce wracały i recykling był skuteczniejszy, ale jeśli ograniczy się plastikowe opakowania, to tym lepiej.

Nie da się jednak też ukryć, że dla wielu osób bliskość punktów zbiórki i wygoda jest istotnym argumentem – pokazują to badania. Dobrze by było, gdyby opakowania wracały, a nie lądowały w zwykłych pojemnikach. Na razie wiele wskazuje na to, że tak się dzieje i pierwsze liczby udowadniają, że system kaucyjny się rozkręca. Dotarcie do automatu z butelkami i puszkami nie jest tak wielką trudnością, jak niektórzy próbowali przekonywać. Odpady można zabrać przy okazji w drodze na zakupy, zgarniając przy okazji kaucję.

A jeśli komuś ruszać się jednak nie chce?

Odbiorą butelki i puszki z domu

Właśnie z taką usługą rusza sklep internetowy Frisco. Opakowania zabierane będą przez dostawcę przy okazji dostarczania zamówienia. Nie chodzi więc o to, że ktoś specjalnie przyjedzie po puste puszki i butelki – po prostu zabierze je ze sobą przy okazji dostawy zakupów.

Jak wyjaśnia Frisco, klient może oddać dwa worki przy jednej dostawie. Te są bezpłatnie dodawane do zamówienia przy okazji zakupów produktów objętych systemem kaucyjnym. Po weryfikacji opakowań – a jak wiemy, niektórzy już próbują oszukiwać - kaucja wraca do klienta w formie kuponu kaucyjnego na zakupy we Frisco. Można też złożyć wniosek o zwrot pieniędzy na konto.

Dzięki tym zmianom chcemy zagwarantować naszym klientom wygodny sposób na oddanie opakowań prosto spod drzwi - bez konieczności dźwigania, stania w kolejkach i dodatkowych wyjazdów. Opakowania można oddać przy każdej dostawie, nawet w niedzielę – wyjaśnia Frisco.

- Regulacja w obecnym kształcie nie precyzuje, jaką rolę w systemie kaucyjnym mają odgrywać dostawcy e-grocery, ale jako lider rynku od początku chcieliśmy do systemu dołączyć. Dlatego inwestujemy w równoległy system odbioru opakowań, aby zwrot był tak prosty i wygodny, jak zakupy online w naszym sklepie - mówi Grzegorz Czekalski, członek zarządu i dyrektor finansowy Frisco, odpowiedzialny za wdrożenie projektu.

Podobnie jak we wszystkich sklepach, które dołączyły do systemu kaucyjnego, można zwracać niezgniecione butelki i puszki zakupione w innych miejscach, bez konieczności pokazywania paragonu. Jak dodaje Frisco, opakowania można oddawać przy każdej dostawie, "nawet w niedzielę". Odbiór możliwy jest w miastach, w których dostawy realizowane są przez flotę Frisco: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Trójmieście.

Dla mieszkańców mniejszych miejscowości to więc zła wiadomość, ale mimo wszystko widzę powody do optymizmu. Ruch Frisco pokazuje, że branża szuka sposobu na to, jak sprawić, aby odbiór opakowań był jak najwygodniejszy dla klienta. Już powstają strefy recyklingu, gdzie za jednym zamachem oddać można wiele odpadów, w tym właśnie puszki i butelki. Nie zdziwiłbym się, gdyby podobnych akcji było więcej i już niebawem na każdym kroku znajdzie się rozwiązanie pozwalające wygodnie pozbyć się śmieci. Złośliwi powiedzą, że takie sposoby istnieją od dawna, ale tym razem będzie to sposób, który nie zaszkodzi środowisku.

Adam Bednarek 22.01.2026 06:05

