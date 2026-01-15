Jest pierwsza Strefę Recyklingu w Polsce. Będziecie chcieli to u siebie

Ładowanie...

W Galerii Północnej w Warszawie powstała pierwsza w Polsce Strefa Recyklingu. W jednym miejscu można zwrócić aż 7 różnych frakcji odpadów – informuje kaucja.pl, która wraz z Carrefourem, ZEME oraz GTC odpowiada za przedsięwzięcie.

Korzystający ze znajdującej się w podziemnym parkingu Strefy Recyklingu zwrócić mogą nie tylko butelki i puszki, otrzymując w ten sposób kaucję, ale też AGD, elektronikę, baterie, tekstylia, a nawet książki i zabawki.

"Oddawanie odpadów nie musi być skomplikowane"

Takie inicjatywy realnie pomagają zmieniać codzienne nawyki i przybliżają nas do gospodarki obiegu zamkniętego - krok po kroku, bez rewolucji, ale z efektem – przekonuje kaucja.pl, dodając, że istotne jest to, aby zwrot opakowań kaucyjnych był prosty, szybki i wygodny. Strefa Recyklingu według organizatorów jest dowodem na to, że recykling może być intuicyjny, a "system kaucyjny da się naturalnie wpisać w przestrzeń centrum handlowego".

I faktycznie to ma sens. Zamiast jeździć do wielu punktów i w każdym się irytować, podczas zakupów można pozbyć się różnych odpadów. Wszystko przy okazji, bez dodatkowych wypraw.

A to dla wielu Polaków jest istotny warunek, by przekonać ich do systemu kaucyjnego

Z raportu "Gotowość Polaków do systemu kaucyjnego. Indeks Gotowości Kaucja.pl 2025" wynikało, że dla 27 proc. badanych kluczowym kryterium jest wygoda rozumiana bardzo praktycznie. Mieli na myśli przede wszystkim bliskość punktu zwrotu i krótki czas obsługi. Owszem, nie każdy ma galerię handlową pod oknem, ale w tym przypadku zaletą jest to, że wszystko jest w jednym miejscu. Można zabrać i puste butelki, i niepotrzebne ubrania.

Portalspozywczy.pl informuje, że pomysłodawcy chcą, by podobne Strefy Recyklingu można było uruchomić w kolejnych galeriach w całej Polsce. Zarządzającym może zależeć na tym, żeby takie punkty powstały jak najszybciej. W końcu jeśli ktoś przyjedzie z butelkami, puszkami i innymi odpadami, to istnieje szansa, że przy okazji wejdzie na zakupy.

Adam Bednarek 15.01.2026 17:17

