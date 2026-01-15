REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Jest pierwsza Strefę Recyklingu w Polsce. Będziecie chcieli to u siebie

Podjeżdżasz z butelkami, puszkami i innymi śmieciami, by za jednym zamachem pozbyć się niemal wszystkiego.

Adam Bednarek
recykling
REKLAMA

W Galerii Północnej w Warszawie powstała pierwsza w Polsce Strefa Recyklingu. W jednym miejscu można zwrócić aż 7 różnych frakcji odpadów – informuje kaucja.pl, która wraz z Carrefourem, ZEME oraz GTC odpowiada za przedsięwzięcie.

Korzystający ze znajdującej się w podziemnym parkingu Strefy Recyklingu zwrócić mogą nie tylko butelki i puszki, otrzymując w ten sposób kaucję, ale też AGD, elektronikę, baterie, tekstylia, a nawet książki i zabawki.

REKLAMA

"Oddawanie odpadów nie musi być skomplikowane"

Takie inicjatywy realnie pomagają zmieniać codzienne nawyki i przybliżają nas do gospodarki obiegu zamkniętego - krok po kroku, bez rewolucji, ale z efektem – przekonuje kaucja.pl, dodając, że istotne jest to, aby zwrot opakowań kaucyjnych był prosty, szybki i wygodny. Strefa Recyklingu według organizatorów jest dowodem na to, że recykling może być intuicyjny, a "system kaucyjny da się naturalnie wpisać w przestrzeń centrum handlowego".

I faktycznie to ma sens. Zamiast jeździć do wielu punktów i w każdym się irytować, podczas zakupów można pozbyć się różnych odpadów. Wszystko przy okazji, bez dodatkowych wypraw.

A to dla wielu Polaków jest istotny warunek, by przekonać ich do systemu kaucyjnego

Z raportu "Gotowość Polaków do systemu kaucyjnego. Indeks Gotowości Kaucja.pl 2025" wynikało, że dla 27 proc. badanych kluczowym kryterium jest wygoda rozumiana bardzo praktycznie. Mieli na myśli przede wszystkim bliskość punktu zwrotu i krótki czas obsługi. Owszem, nie każdy ma galerię handlową pod oknem, ale w tym przypadku zaletą jest to, że wszystko jest w jednym miejscu. Można zabrać i puste butelki, i niepotrzebne ubrania.

REKLAMA

Portalspozywczy.pl informuje, że pomysłodawcy chcą, by podobne Strefy Recyklingu można było uruchomić w kolejnych galeriach w całej Polsce. Zarządzającym może zależeć na tym, żeby takie punkty powstały jak najszybciej. W końcu jeśli ktoś przyjedzie z butelkami, puszkami i innymi odpadami, to istnieje szansa, że przy okazji wejdzie na zakupy.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
15.01.2026 17:17
Tagi: Recyklingsegregacja odpadówSystem kaucyjny
Najnowsze
16:24
Aktualizacja Windowsa gasi ekran. To już nawet nie jest śmieszne
Aktualizacja: 2026-01-15T16:24:49+01:00
16:05
Abonament RTV także za telefon. Komuś się poprzewracało
Aktualizacja: 2026-01-15T16:05:32+01:00
15:21
Nawet pół miliona ludzi bez ciepła. "To był sygnał ostrzegawczy"
Aktualizacja: 2026-01-15T15:21:36+01:00
14:51
Oszuści nie dają spokoju nawet zmarłym. Ich metoda jest bezczelna
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:25+01:00
13:57
Zużywają tyle prądu jak nikt inny i mówią, że zapłacą. Łaskawcy
Aktualizacja: 2026-01-15T13:57:46+01:00
13:25
Grażyna, ta nowa Motorola Signature jest jakby luksusowa
Aktualizacja: 2026-01-15T13:25:24+01:00
13:23
Rok 2016 był 10 lat temu. Szkoda, że ty pozostałeś tak samo głupi
Aktualizacja: 2026-01-15T13:23:40+01:00
13:06
Tunel pod Łodzią zagrożony. "Czarny scenariusz prawdopodobny"
Aktualizacja: 2026-01-15T13:06:16+01:00
12:58
YouTube da ci kontrolę nad kontem dziecka. Lepiej z tego skorzystaj
Aktualizacja: 2026-01-15T12:58:00+01:00
12:36
Baza dla polskich F-35 gotowa. To najbardziej tajemniczy projekt naszej armii
Aktualizacja: 2026-01-15T12:36:25+01:00
11:58
Nikt nie chce nowych aplikacji. Ale gdy już je ma, buli jak za zboże
Aktualizacja: 2026-01-15T11:58:46+01:00
11:10
Kometa 3I/Atlas to już nie tylko nauka. "CIA chce uniknąć paniki"
Aktualizacja: 2026-01-15T11:10:06+01:00
10:59
Podwyżki cen telefonów nieuniknione. Producent pozbawia złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:28+01:00
10:15
Alert RCB kazał mi zostać w domu. Żyję w państwie z kartonu klejonym na ślinę
Aktualizacja: 2026-01-15T10:15:13+01:00
10:00
Tego routera nie schowasz ze wstydu do szafy. Oto Huawei WiFi Mesh X3 Pro
Aktualizacja: 2026-01-15T10:00:00+01:00
9:00
OPPO Reno15 Pro: średniak z zaskakująco dobrym aparatem 200 MP
Aktualizacja: 2026-01-15T09:00:00+01:00
8:00
Ludzie rzucili się na Galaxy S25. Dziwne, bo za chwilę premiera S26
Aktualizacja: 2026-01-15T08:00:05+01:00
7:29
Na lotnisku wylosowali mnie do szczegółowej kontroli. Spociłem się z nerwów
Aktualizacja: 2026-01-15T07:29:07+01:00
7:15
Siri w końcu zmądrzeje. 7 funkcji uratuje ją przed kompromitacją
Aktualizacja: 2026-01-15T07:15:22+01:00
6:20
Łapią rosyjskie drony na wędkę. Brzmi absurdalnie, ale to skuteczne
Aktualizacja: 2026-01-15T06:20:00+01:00
6:15
Xbox ma Grę Roku, a ty nawet o tym nie wiesz. Co za porażka
Aktualizacja: 2026-01-15T06:15:00+01:00
6:10
Galaktyka nagle zgasła. Webb wskazał winnego
Aktualizacja: 2026-01-15T06:10:00+01:00
6:05
Coś dziwnego dzieje się na stacji kosmicznej. Mikroby dostały szału
Aktualizacja: 2026-01-15T06:05:00+01:00
6:00
Koniec diesla na kolei? Takich pociągów w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-15T06:00:00+01:00
21:07
Kultowa MaSzyna za darmo. Polski symulator to legenda
Aktualizacja: 2026-01-14T21:07:30+01:00
20:15
ChatGPT będzie szeptał ci do ucha. Czego oni jeszcze nie wymyślą
Aktualizacja: 2026-01-14T20:15:50+01:00
19:34
Microsoft Flight Simulator 2024 na PS5 - recenzja. Żegnam Xboksa, chce ktoś kupić?
Aktualizacja: 2026-01-14T19:34:25+01:00
19:14
Nowe MacBooki jeszcze w tym miesiącu. Lepiej ich nie kupuj
Aktualizacja: 2026-01-14T19:14:37+01:00
18:53
Xiaomi znowu lepsze. Takiej baterii pozazdrościsz
Aktualizacja: 2026-01-14T18:53:28+01:00
18:46
Polacy dostali własne planetoidy. Kosmos właśnie je ochrzcił
Aktualizacja: 2026-01-14T18:46:27+01:00
18:20
Domowe pecety szukały obcych. Piknęło coś ciekawego i spojrzą tam teleskopy
Aktualizacja: 2026-01-14T18:20:34+01:00
17:51
iPhone 17e będzie miał mocnego konkurenta. Z Androidem
Aktualizacja: 2026-01-14T17:51:46+01:00
17:38
"Windows to oprogramowanie niskiej jakości". Znany Polak zaorał Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-14T17:38:26+01:00
17:00
Google udostępnia ci osobistą inteligencję. Nowość, która zmienia wszystko
Aktualizacja: 2026-01-14T17:00:00+01:00
16:14
Polskie wojsko ma niezwykły okręt wojenny. To pływający szpieg
Aktualizacja: 2026-01-14T16:14:21+01:00
15:32
Jego projekt miał być hitem, teraz masowo zwalnia ludzi. Zuckerberg to przegryw
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:39+01:00
15:06
Rząd zadowolony z systemu kaucyjnego. A ty?
Aktualizacja: 2026-01-14T15:06:56+01:00
14:47
Samsung ulepszy ładowanie. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2026-01-14T14:47:43+01:00
14:30
Postawią reaktor jądrowy na Księżycu. Dosłownie za chwilę, uwierzysz?
Aktualizacja: 2026-01-14T14:30:11+01:00
13:40
Bank Millennium padł. Klienci nie mogą się zalogować
Aktualizacja: 2026-01-14T13:40:29+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA