Lenovo ma robota na biurko. Takie ramię może być normą w przyszłości

Ładowanie...

Lenovo jest znane przede wszystkim z laptopów i rozwiązań biurowych. Jednak nowy pomysł firmy zakłada wykorzystanie robota z ramieniem, który ma działać jak inteligentny asystent. Wygląda trochę jak zabawka dla dziecka.

REKLAMA

Robot Lenovo z wysuwanym ramieniem to asystent sztucznej inteligencji

Projekt został pokazany na targach MWC i nazywa się AI Workmate. Lenovo nazywa go "łatwo dostępnym towarzyszem biurka". Z wyglądu przypomina automatycznego robota odkurzającego z zaimplementowanym ramieniem i głową. Ten element obejmuje dwa kolorowe wyświetlacze, które mają udawać oczy oraz usta asystenta.

Narzędzie jest o tyle ciekawe, że w pełni bazuje na sztucznej inteligencji i w odróżnieniu od usług w chmurze takich jak ChatGPT czy Gemini działa na bazie zintegrowanego w środku czipu. Przetwarza lokalnie model sztucznej inteligencji, a interakcja z nim odbywa się głosowo za pomocą poleceń lub gestów za sprawą zaimplementowanej kamerki.

Do czego ma służyć AI Workmate? Tak jak nazwa sugeruje ma to być kompan do pracy - Lenovo uważa, że sprzęt może pomóc w "praktycznych zadaniach biznesowych". Wbudowana kamera służy nie tylko do rozpoznawania gestów, ale też skanowania notatek oraz dokumentów w celu tworzenia podsumowań. Asystent może też pomóc z pomysłami w pracy czy przekształcać dane z dokumentów w prezentacje.

Interesujący jest fakt, że producent zaimplementował też w środku kompaktowy projektor służący do wyświetlania dokumentów na biurku lub ścianie innym osobom. Nie podano jednak szczegółów specyfikacji oraz ceny, ponieważ to wciąż tylko pomysł. Trudno powiedzieć, czy trafi do regularnej sprzedaży. Sam chętnie postawiłbym go na biurku.

Czytaj też:

Budzik ze sztuczną inteligencją to coś, czego nie widziałeś

Kolejnym ciekawym pomysłem pokazanym przez Lenovo jest AI Work Companion - inteligentny budzik z dużym ekranem. Sprzęt a wykorzystywać AI do "synchronizacji zadań i harmonogramów z różnych urządzeń" - po to, aby stworzyć plan dnia. Sprzęt kontroluje użytkownika, monitoruje czas spędzony przed ekranem i sugeruje np. przerwy.

REKLAMA

To też wielofunkcyjna ładowarka i stacja dokująca ze wsparciem HDMI, portami USB.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 02.03.2026 16:16

Ładowanie...