REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Lenovo ma robota na biurko. Takie ramię może być normą w przyszłości

Lenovo pokazało przyjaznego robocika, który ma być przyspawany do twojego biurka. Będzie do ciebie mówił i poda ci pomocną dłoń, jeśli tylko tego potrzebujesz.

Albert Żurek
Lenovo robot
REKLAMA

Lenovo jest znane przede wszystkim z laptopów i rozwiązań biurowych. Jednak nowy pomysł firmy zakłada wykorzystanie robota z ramieniem, który ma działać jak inteligentny asystent. Wygląda trochę jak zabawka dla dziecka.

REKLAMA

Robot Lenovo z wysuwanym ramieniem to asystent sztucznej inteligencji

Projekt został pokazany na targach MWC i nazywa się AI Workmate. Lenovo nazywa go "łatwo dostępnym towarzyszem biurka". Z wyglądu przypomina automatycznego robota odkurzającego z zaimplementowanym ramieniem i głową. Ten element obejmuje dwa kolorowe wyświetlacze, które mają udawać oczy oraz usta asystenta.

Narzędzie jest o tyle ciekawe, że w pełni bazuje na sztucznej inteligencji i w odróżnieniu od usług w chmurze takich jak ChatGPT czy Gemini działa na bazie zintegrowanego w środku czipu. Przetwarza lokalnie model sztucznej inteligencji, a interakcja z nim odbywa się głosowo za pomocą poleceń lub gestów za sprawą zaimplementowanej kamerki.

Do czego ma służyć AI Workmate? Tak jak nazwa sugeruje ma to być kompan do pracy - Lenovo uważa, że sprzęt może pomóc w "praktycznych zadaniach biznesowych". Wbudowana kamera służy nie tylko do rozpoznawania gestów, ale też skanowania notatek oraz dokumentów w celu tworzenia podsumowań. Asystent może też pomóc z pomysłami w pracy czy przekształcać dane z dokumentów w prezentacje.

Interesujący jest fakt, że producent zaimplementował też w środku kompaktowy projektor służący do wyświetlania dokumentów na biurku lub ścianie innym osobom. Nie podano jednak szczegółów specyfikacji oraz ceny, ponieważ to wciąż tylko pomysł. Trudno powiedzieć, czy trafi do regularnej sprzedaży. Sam chętnie postawiłbym go na biurku.

Czytaj też:

Budzik ze sztuczną inteligencją to coś, czego nie widziałeś

Kolejnym ciekawym pomysłem pokazanym przez Lenovo jest AI Work Companion - inteligentny budzik z dużym ekranem. Sprzęt a wykorzystywać AI do "synchronizacji zadań i harmonogramów z różnych urządzeń" - po to, aby stworzyć plan dnia.  Sprzęt kontroluje użytkownika, monitoruje czas spędzony przed ekranem i sugeruje np. przerwy. 

REKLAMA

To też wielofunkcyjna ładowarka i stacja dokująca ze wsparciem HDMI, portami USB.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
02.03.2026 16:16
Tagi: LenovoMWCRobotySztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
15:41
Tani iPhone 17e się nie opłaca. Kompletnie się zawiodłem
Aktualizacja: 2026-03-02T15:41:55+01:00
15:28
Nowy iPad Air wygląda jak sprzęt dla nikogo. Ekran mocno rozczarowuje
Aktualizacja: 2026-03-02T15:28:09+01:00
13:54
Amerykanie użyli potężnej nowej broni w Iranie. "Tanie drony zamiast drogich rakiet"
Aktualizacja: 2026-03-02T13:54:17+01:00
13:31
PKP Intercity reaguje na nową konkurencję. Ceny pikują
Aktualizacja: 2026-03-02T13:31:41+01:00
12:41
Który smart zamek wybrać? Na start - dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-03-02T12:41:56+01:00
12:05
Zrobili telefon z lufą od czołgu. Miniaturyzacja po chińsku
Aktualizacja: 2026-03-02T12:05:03+01:00
11:40
Jaki saturator do wody kupić? TOP 7 urządzeń na 2026 rok
Aktualizacja: 2026-03-02T11:40:45+01:00
11:33
Fotowoltaiczny potwór. Farma, jakiej w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-03-02T11:33:16+01:00
11:05
Fatalna pomyłka Amerykanów. Stracili trzy potężne myśliwce
Aktualizacja: 2026-03-02T11:05:07+01:00
10:17
Legenda pomocy humanitarnej zamieni się w parodię. Trump zdecydował
Aktualizacja: 2026-03-02T10:17:26+01:00
10:12
Kometa 3I/Atlas łamie zasady fizyki. Mamy kosmiczną anomalię
Aktualizacja: 2026-03-02T10:12:35+01:00
8:58
Motorola pokazuje Razr Folda. Jeżeli to nie jest bestia, to nie wiem, co nią jest
Aktualizacja: 2026-03-02T08:58:43+01:00
8:50
Nie oddajesz butelek, wspierasz system kaucyjny. Szach i mat, hejterze
Aktualizacja: 2026-03-02T08:50:19+01:00
7:41
Android bez Google'a w nowym telefonie. To nie wada, ale zaleta
Aktualizacja: 2026-03-02T07:41:27+01:00
7:00
Internet w kieszeni to za mało. Potężny i ukryty problem wykluczenia
Aktualizacja: 2026-03-02T07:00:00+01:00
6:18
Wypuszczą na tory wagony jak z PRL-u. Spokojnie, to nie kryzys
Aktualizacja: 2026-03-02T06:18:36+01:00
6:15
Giganci pomogą budować metro w Krakowie. "Miasto nie popełni błędów Warszawy"
Aktualizacja: 2026-03-02T06:15:00+01:00
6:00
Przez system kaucyjny miało zabraknąć gotówki. Zgadnijcie, co się stało
Aktualizacja: 2026-03-02T06:00:00+01:00
17:38
Rząd USA lada moment potwierdzi istnienie kosmitów? Ktoś właśnie postawił na to fortunę
Aktualizacja: 2026-03-01T17:38:55+01:00
16:20
Wzięli czerstwy chleb i chcą z niego zrobić wodór. To może się udać
Aktualizacja: 2026-03-01T16:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA