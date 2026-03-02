Internet w kieszeni to za mało. Potężny i ukryty problem wykluczenia

Ładowanie...

Badacze analizujący zachowania ponad 9,5 tys. mieszkańców Tajwanu postanowili przyjrzeć się nie temu, kto ma internet, lecz temu, jak ludzie z niego korzystają. To ważne, bo w tym kraju dostęp do sieci deklaruje około 90 proc. mieszkańców, a infrastruktura i usługi cyfrowe należą do jednych z najbardziej rozwiniętych na świecie.

Klasyczna pierwsza fala wykluczenia cyfrowego, czyli po prostu brak połączenia z siecią, wyraźnie słabnie. Zamiast niej coraz wyraźniej widać drugą falę – różnice między osobami, które wchodzą do sieci tylko przez smartfona, a tymi, które mają do dyspozycji kilka typów urządzeń: laptop, komputer stacjonarny, czasem tablet.

W analizie wyróżniono dwie grupy. Pierwsza to osoby, które mają dostęp do internetu wyłącznie w telefonie. Druga to użytkownicy korzystający z sieci także na większych ekranach. Po uwzględnieniu wieku, poziomu wykształcenia, dochodów i deklarowanych umiejętności cyfrowych okazało się, że sama struktura urządzeń znacząco wpływa na to, co ludzie robią w sieci.

Smartfon w kieszeni to nie to samo co komputer na biurku

Wynik badania jest zaskakująco jednoznaczny. Okazuje się, że osoby opierające cały kontakt z internetem tylko na smartfonie wykonują wyraźnie mniej różnych aktywności online niż użytkownicy z dostępem do wielu urządzeń. Nie chodzi o to, że rzadziej przewijają media społecznościowe czy wysyłają wiadomości. Różnice stają się największe tam, gdzie internet przecina się z codzienną administracją życia.

Na małym ekranie trudniej wypełnia się rozbudowane formularze, wgrywa załączniki, przełącza między kartami przeglądarki i kontroluje jednocześnie kilka okien – a właśnie tak wyglądają zwykle serwisy administracji publicznej, bankowość elektroniczna, platformy podatkowe czy portale uczelni. Smartfon świetnie nadaje się do szybkości i komunikacji, ale gorzej radzi sobie z najbardziej formalnymi, obciążonymi odpowiedzialnością zadaniami.

Autorzy badania podkreślają, że nawet jeśli interfejs działa teoretycznie poprawnie na mobilnej przeglądarce, to z perspektywy użytkownika korzystanie bywa na tyle uciążliwe, że wiele spraw jest odkładanych na później albo w ogóle porzucanych. To, co na komputerze oznacza kilka minut z myszką i klawiaturą, na telefonie zamienia się w powolne przewijanie, powiększanie pól, ciągłe poprawianie literówek i walka z mocno rozbudowanymi formularzami.

No dobra, ale jak to się ma do nas?

Tajwan jest w tym obrazie szczególnie ciekawym przypadkiem, bo przypomina coraz bardziej to, co dzieje się w innych wysoko zinformatyzowanych krajach. Internet jest tam niemal powszechny, usługi publiczne działają online, a mieszkańcy są przyzwyczajeni do cyfrowych narzędzi.

Skoro w takich warunkach wciąż widać wyraźną przepaść między użytkownikami smartfonów a osobami korzystającymi z wielu urządzeń, trudno zakładać, że gdzie indziej jest inaczej. Dane z badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych pokazują, że około 16 proc. dorosłych polega wyłącznie na smartfonie bez domowego łącza szerokopasmowego, a wśród najuboższych gospodarstw domowych odsetek ten sięga mniej więcej 1/3. Nie lepiej jest w Polsce. Ostatnie badania Eurosatu wskazują, że aż 44,4 proc. mieszkańców UE nie posiada podstawowych kompetencji cyfrowych.

Jeśli więc państwo, szkoły i pracodawcy przenoszą kolejne usługi do chmury, a znacząca część obywateli ma do nich dostęp wyłącznie przez ekran telefonu, powstaje niewidoczna na pierwszy rzut oka różnica jakościowa. Formalnie wszystko jest online, ale w praktyce część obywateli korzysta z tego w trybie pełnym, a część w trybie awaryjnym, obarczonym dodatkowymi barierami.

Marcin Kusz 02.03.2026 07:00

