Na polskiej wsi są już kasy samoobsługowe i światłowód. Tego brakuje do normalności

To już nie miejski przywilej. Coraz więcej okolicznych miejscowości może skorzystać z takiej opcji. Nie zastanawiam się, „czy” taki internet dotrze do moich rodziców, a raczej pytam „kiedy” to się stanie. To niby śmiałe marzenie, biorąc pod uwagę, jak dostęp do sieci wyglądał tu jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj nie ma problemu z 5G na zewnątrz, a nawet w domu zasięg jest wystarczający do tego, by komfortowo oglądać streamingi czy mecze na żywo.