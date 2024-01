Podali, jak długo stoimy przy kasach. Wiadomo, czy opłaca się kasować w samoobsługowych

Ciekawe, czy inne sieci handlowe pokażą statystyki nt. swoich kas. To dobra okazja, żeby pochwalić się, że u nich jest szybciej. Interesujące będzie też porównanie aktualnych wyników z tym, co nadejdzie za kilka lat. Można sobie wyobrazić, że skoro kas samoobsługowych w sklepach będzie przybywać, to będą się do nich robić też większe kolejki. Nie tylko ze względu na to, że ludzie będą skanować większe liczby produktów – dużym kłopotem są zwyczajne kwestie techniczne, o czym pisał Adam Sieńko w swoim głośnym tekście o kasach samoobsługowych: