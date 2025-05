Co drugi obywatel UE jest cyfrowym analfabetą. W Polsce jest jeszcze gorzej

Cyfrowe wykluczenie to nie tylko indywidualny problem obywateli – to realne zagrożenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego całej UE. Brak odpowiednich kompetencji cyfrowych ogranicza dostęp do edukacji, pracy, ochrony zdrowia i sprawnego korzystania z usług publicznych. W czasach, gdy technologia przenika każdy aspekt naszego życia, brak podstawowych umiejętności to współczesna forma analfabetyzmu. Jeśli państwa członkowskie – w tym Polska – nie zainwestują w ogólnodostępną edukację cyfrową wszystkich pokoleń, Europa pozostanie kontynentem cyfrowych nierówności, które z czasem będą coraz trudniejsze do zasypania.