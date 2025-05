Ten spór trwał dziesiątki lat. Polska w końcu z ustalonymi granicami

Po upadku komunizmu, kiedy oba kraje mogły już swobodnie kształtować swoją politykę zagraniczną, sprawa długu terytorialnego powróciła na tapet. Proces okazał się jednak pełen nieoczekiwanych przeszkód i opóźnień. W 1992 r. ówcześni ministrowie spraw zagranicznych - Jirzi Dienstbier i Krzysztof Skubiszewski - uzgodnili rozpoczęcie negocjacji i powołali polsko-czeską komisję do rozwiązania problemu. Był to pierwszy krok do potencjalnego rozwiązania, ale jak wiemy z doświadczenia z nowymi technologiami, między zapowiedzią premiery a faktycznym wdrożeniem bywa długa droga.