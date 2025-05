Eksperci alarmują. Metody oszustów rozwijają się szybciej niż zabezpieczenia

Wśród opisanych w raporcie CSIRT KNF zagrożeń znalazło się również stosunkowo nowe i dotąd głównie teoretyczne zagrożenie. Ataki typu NFC Relay wykorzystując moduł NFC w smartfonie ofiary po to, by odczytać dane z karty zbliżeniowej. Co ważne, cała operacja może być zakamuflowana np. pod postacią weryfikacji klienta w podrobionej aplikacji bankowej. Przechwycone dane są w czasie rzeczywistym przekierowywane na inne urządzenie, które może posłużyć do dokonania płatności lub próby wypłaty gotówki z bankomatu.