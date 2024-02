Wychowujemy cyfrowo wykluczone pokolenie. To nasi rodzice

Wyliczanka ciągnie się w nieskończoność, a mnie samej jest gdzieś pomiędzy wstydem i poczuciem winy a smutkiem. Wstydem, bo już jako nastolatka mogłam przygotować się na taki scenariusz, przycisnąć rodziców, by usiąść, chociaż nauczyć się jak wyłączyć smartfona, albo że router Wi-Fi ani żadna inna elektronika nie ma świadomości i "nie musi odpocząć, by znowu działać". Z drugiej strony to smutek, bo wiem, że nie powinnam się obwiniać za decyzje dwojga dorosłych ludzi. Istnieje także różnica pokoleń, bowiem moi rodzice to wciąż ludzie wychowani w domu wielopokoleniowym. Nawet jeżeli wyprowadzka latorośli była, to była na tyle blisko, że rodzicom pomagało się aż do śmierci.