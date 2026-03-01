Rząd USA lada moment potwierdzi istnienie kosmitów? Ktoś właśnie postawił na to fortunę

Ładowanie...

Wśród miłośników platform umożliwiających obstawianie wyników przyszłych wydarzeń (politycznych, gospodarczych, społecznych) panuje ogromne poruszenie. Ktoś właśnie postawił setki tysięcy dolarów na to, że amerykański rząd oficjalnie potwierdzi istnienie pozaziemskiego życia lub technologii.

To może być zwykły hazard, ale historia pokazuje, że internetowe giełdy zakładów bywają niepokojąco wręcz dokładnymi wyroczniami, a ci, którzy pociągają za sznurki, często wiedzą więcej od nas.

Tajemniczy gracz stawia wszystko na jedną kartę

Z danych platformy Kalshi przeanalizowanych przez serwis The Atlantic wynika, że sprawa wygląda niezwykle intrygująco. Pojedynczy trader postawił niemal 100 tysi. dol. na to, że do końca bieżącego roku waszyngtońska administracja odsłoni karty w kwestii obcych cywilizacji.

Jakby tego było mało, zaledwie trzydzieści pięć minut później pojawił się kolejny, niemal dwukrotnie wyższy zakład, najprawdopodobniej pochodzący od tej samej osoby.

Pytanie, które od razu ciśnie się na usta, brzmi: co ten człowiek wie? Czy to możliwe, że wyciekły do niego tajne informacje o zbliżającym się historycznym wystąpieniu?

Nowe eldorado dla insiderów i wylęgarnia skandali

Rynki predykcyjne (platformy umożliwiające obstawianie wyników przyszłych wydarzeń) od dawna obiecują, że są rewolucyjnym i wiarygodnym narzędziem do przewidywania przyszłości, choć ich operatorzy woleliby zapewne, abyśmy zapomnieli, że to wciąż forma hazardu.

Użytkownicy mogą tam obstawiać absurdalnie szeroki wachlarz realnych wydarzeń - od wyników wyborów, przez roszady geopolityczne, aż po to, ile razy w ciągu tygodnia Elon Musk opublikuje wpis na swoim portalu.

Ponieważ platformy te podlegają znacznie łagodniejszym regulacjom niż tradycyjne kasyna i rynki finansowe, krytycy biją na alarm. Rosną obawy, że giełdy stały się idealnym środowiskiem dla tak zwanego insider tradingu, czyli handlu opartym na poufnych informacjach.

Skandale, które zszokowały opinię publiczną w ostatnich miesiącach, zdają się niestety to potwierdzać. Doskonałym przykładem jest anonimowy użytkownik Polymarket, który z nowo utworzonego konta bezbłędnie wytypował niemal wszystkie piosenki z występu portorykańskiego rapera Bad Bunny'ego na Super Bowl, co z punktu widzenia zwykłego rachunku prawdopodobieństwa graniczyło z cudem.

Znacznie poważniejsze oskarżenia dotyczą jednak wycieków z najwyższych kręgów władzy i wojska. Zaledwie na kilka godzin przed tym, jak USA przypuściły styczniową inwazję na Wenezuelę i uprowadziły jej prezydenta Nicolasa Maduro, anonimowy gracz postawił ogromną kwotę na jego rychłe odsunięcie od władzy, zgarniając ponad czterysta tysięcy dolarów na czysto.

Z kolei w lutym głośno było o zatrzymaniach w Izraelu, gdzie aresztowano obywateli i rezerwistów IDF za wykorzystanie tajnych danych operacyjnych o atakach na Iran do gry na Polymarket. W tym kontekście wielkie pieniądze stawiane na ujawnienie prawdy o UFO automatycznie wzbudzają podejrzenia.

Efekt Obamy i wielkie obietnice administracji Trumpa

Te potężne zakłady na platformie Kalshi idealnie zbiegają się w czasie z istnym medialnym szaleństwem wokół tematyki pozaziemskiej. Iskrą zapalną okazał się wywiad z początku miesiąca, w którym były prezydent Barack Obama wprost stwierdził, że "kosmici są prawdziwi".

Oczywiście polityk miał na myśli czysto statystyczne prawdopodobieństwo istnienia życia w niewyobrażalnie ogromnym kosmosie, ale dla tak zwanych łowców UFO był to ostateczny dowód na to, że widział on tajne, twarde dowody.

Prezydent Donald Trump postanowił błyskawicznie skapitalizować to gigantyczne społeczne zainteresowanie i zapowiedział, że poinstruuje agencje rządowe, aby odtajniły i opublikowały dokumenty związane z życiem pozaziemskim oraz niewyjaśnionymi zjawiskami anomalnymi. Sieć po raz kolejny zapłonęła.

Błąd amatora czy przeciek stulecia?

Najbardziej zagadkowy w zachowaniu tajemniczego gracza jest jednak timing. Jak słusznie zauważa The Atlantic, te olbrzymie kwoty nie zostały postawione na fali pierwszej medialnej gorączki tuż po wypowiedziach polityków.

Zakłady wpłynęły kilka dni później, w momencie gdy emocje już nieco opadły, a na horyzoncie nie pojawiły się żadne nowe dowody na poparcie tez o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. Zastanawiający jest również fakt, że fundusze wpompowano w rynek za jednym zamachem, w wielkich transzach, zamiast rozbijać je na mniejsze pule w celu uniknięcia rynkowej paniki.

Ekspert od rynków predykcyjnych, Ben Shindel, uważa, że brakuje tu logicznego i biznesowego uzasadnienia. Według niego te brawurowe posunięcia mogą być dziełem zupełnie niedoświadczonego inwestora z ogromnym nadmiarem gotówki. Jednocześnie sam badacz musiał przyznać, że istnieje jeszcze inna opcja - na giełdę właśnie wkroczył ktoś z wnętrza administracji, kto wie o czymś, co już niedługo wywróci nasz świat do góry nogami.

Bogdan Stech 01.03.2026 17:38

