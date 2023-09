Aktywność UFO w Polsce potwierdzona przez Pentagon. Ta mapa wpuściła nas do czołówki świata

Faktem jest, że istotnie w Polsce dochodziło do obserwacji „metalicznych kul", które były odnotowywane przez badaczy tych zjawisk. Jednym z najbardziej znanych jest incydent, który miał miejsce w pobliżu wsi Zdany we wschodniej Polsce w 2008 r.



Tak naprawdę, to jednak wszystko, co można powiedzieć na temat Polski jako jedynego europejskiego „hotspotu” UFO lub UAP. Pozostaje nam czekać na kolejne szczegóły, jakie miejmy nadzieję, zostaną opublikowane przez amerykański Departament Obrony.