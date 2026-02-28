Ładowanie...

Z tegorocznym topowym smartfonem marki Xiaomi spędziłem już tydzień. Xiaomi 17 Ultra poświęciłem osobny artykuł, ale nie on jednak jedynym nowym sprzętem, jaki pojawił się w ofercie chińskiej firmy. Wraz z nim zadebiutowały w Europie także Xiaomi 17 i niezwykle ciekawy Leica Leitzphone. Przyjrzyjmy się wszystkim nowych telefonom z serii Xiaomi 17 bliżej pod kątem specyfikacji.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

REKLAMA

Xiaomi 17 - specyfikacja

Bazowy telefon z tej linii, czyli Xiaomi 17, wyposażono w 6,3-calowy wyświetlacz typu OLED pokryty szkłem Xiaomi Shield Glass. Jego rozdzielczość wynosi 2656 na 1220 pikseli i odświeżany jest z częstotliwością z zakresu 1-120 Hz. Jego jasność dochodzi do 3500 nitów i zapewnia obsługę technologii HDR10+ oraz Dolby Vision. Obudowa ma wymiary 151.1 x 71.8 x 8.06 mm, a całość waży 191 g.

Chip, który znalazł się w środku, to Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, który ma do dyspozycji 12 GB pamięci operacyjnej (LPDDR5X) i 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej (UFS 4.1). Do tego dochodzi ogromny akumulator o pojemności aż 6330 mAh, który można ładować z użyciem technologii HyperCharge przewodowo poprzez złącze USB-C z mocą 100 W lub bezprzewodowo z mocą 50 W.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

Xiaomi 17 działa pod kontrolą systemu Android z nakładką Xiaomi Hyper OS i wyposażono go w nowoczesne moduły łączności, w tym Wi-Fi 7. Do uwierzytelniania użytkownika służy skaner linii papilarnych. Na uwagę zasługuje również potrójny aparat główny na pleckach, który wykorzystuje powłoki optyczne Leica UltraPure do poprawy jakości zdjęć. Składają się na niego następujące obiektywy:

szeroki: 50 Mpix, 23 mm, f/1.67, Light Fusion 950, OIS;

ultraszeroki: 50 Mpix, 17 mm, f/2.4, OV50M, 102 stopnie;

pływający teleobiektyw: 50 Mpix, 60 mm, f/2.0, Samsung JN5, tryb makro, OIS.

Do tego dochodzi obiektyw umieszczone w ekranie, a to oczko w Xiaomi 17 strzela zdjęcia typu selfie o wielkości do 50 Mpix (f/2.2, 90 stopni). W oprogramowaniu nie zabrakło oczywiście sztucznej inteligencji Xiaomi HyperAI. Telefon dostępny będzie w sprzedaży w czterech kolorach: zielonym (Venture Green), różowym (Alpine Pink), niebieskim (Ice Blue) oraz czarnym.

Xiaomi 17 Ultra w naszych rękach

Xiaomi 17 Ultra - specyfikacja

Xiaomi 17 Ultra wyposażono w 6,9-calowy wyświetlacz typu OLED z technologią Xiaomi HyperRGB optymalizującą układ subpikseli, która pokrywa paletę braw DCI-P3. Chroni go szkło Xiaomi Shield Glass 3.0. Rozdzielczość wynosi 2608 na 1200 pikseli, a odświeżany jest z częstotliwością od 1 do 120 Hz. Obsługuje tryby HDR10+ i Dolby Vision, a jasność szczytowa dochodzi do 3500 nitów.

Xiaomi 17 Ultra mierzy 162,9 x 77,6 x 8,29 mm przy masie poniżej 220 g spełnia wymagania normy IP68 i ma topowe podzespoły. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5 z NPU (Qualcomm Hexagon) mający dostęp do 16 GB RAM-u typu LPDDR5X. Mamy też do dyspozycji 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej typu UFS 4.1. Na telefonie zainstalowano system Android z nakładką Xiaomi HyperOS 3.

Galeria: 5 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 5

Smartfon wyposażono również w czytnik linii papilarnych i nowoczesne moduły łączności bezprzewodowej z Wi-Fi 7 na czele. Akumulator ma pojemność 6000 mAh i można go ładować z użyciem technologii HyperCharge z mocą 90 W (przewodowo poprzez port USB 3.2 Gen 2) lub 50 W (bezprzewodowo). Na pleckach znalazł się przy tym aparat przygotowany z marką Leica. Dostępne są trzy obiektywy:

szeroki: 50 Mpix ‌, 23 mm, f/1.67, 1” Light Fusion 1050L, OIS;

‌, 23 mm, f/1.67, 1” Light Fusion 1050L, OIS; ultraszeroki: 50 Mpix , 14 mm, f/2.2, 1/2,75” Samsung JN5, 115 stopni;

, 14 mm, f/2.2, 1/2,75” Samsung JN5, 115 stopni; portretowy: 200 Mpix, 75-100 mm, f/2.39-f2.96, 1/1.4” Samsung HPE, OIS.

Aparat główny, który ma powłoki optyczne Leica UltraPure, umieszczony na pleckach, uzupełnia oczko umieszczone w ekranie, które robi zdjęcia typu selfie o wielkości do 50 Mpix (21 mm, f/2.2m, 90 stopni). Mamy tu też dostęp do sztucznej inteligencji Xiaomi HyperAI. Telefon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: gwiezdna zieleń (Starlit Green), biała i czarna.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2

Leica Leitzphone - specyfikacja

Trzeciej z urządzeń to wyjątkowa wersja Xiaomi 17 Ultra, przy której współpraca z partnerem ze świata fotografii weszła na jeszcze wyższy poziom. Przygotowano go z okazji 100-lecia marki Leica, a jego pełna nazwa to Leica Leitzphone powered by Xiaomi. W tym modelu mamy aluminiową obudowę z wykończeniem niklowo-anodowanym oraz fizyczne pokrętło imitujące pracę obiektywu: Leica Camera Ring.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce Xiaomi:

REKLAMA

Zmiany względem Xiaomi 17 Ultra nie ograniczają się przy tym do designu. Leica Leitzphone ma również dodatkowe funkcje w ramach oprogramowania, w tym tryb Leica Essential, pozwalający odtworzyć styl kultowych aparatów, takich jak Leica M9 i M3. Poza tym pod względem specyfikacji telefon z tej serii będzie współdzielił podzespoły z topowym modelem.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Piotr Grabiec 28.02.2026 16:00

Ładowanie...