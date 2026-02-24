Xiaomi otwiera klatkę Apple'a. To koniec cyfrowej pułapki

Ładowanie...

Do niedawna zakup sprzętów Apple’a uzupełniającego możliwości smartfona, takich jak zegarki Apple Watch czy słuchawki AirPods, oznaczał, że powrót na Androida był wyjątkowo utrudniony. Słuchawki Apple’a niezbyt dobrze działały z innymi telefonami (np. nie wyświetlają stanu baterii), a połączenie Apple Watcha bez iPhone'a było wręcz niemożliwe. Xiaomi stawia kolejne kroki, by poprawić tę sytuację.

Xiaomi i Apple to wreszcie dobre połączenie.

Z nowego raportu wynika, że Xiaomi szykuje się do premiery nowej wersji nakładki na Androida HyperOS 3.1. Oprogramowanie ma przynieść tzw. pomost iOS, który zapewni większą możliwość współpracy sprzętów Xiaomi z urządzeniami Apple’a. Rozwiązanie ma przynieść co najmniej trzy ulepszenia:

powiadomienia o nadchodzących połączeniach z iPhone'a wyświetlane na tabletach i laptopach Xiaomi, co pozwoli na ich odbieranie bez sięgania po telefon;

obsługa słuchawek AirPods - kompatybilność obejmie nie tylko wskaźnik naładowania baterii, ale także sterowanie dźwiękiem przestrzennym oraz trybami takimi jak ANC;

funkcja zbliżona do AirDropa umożliwi błyskawiczne przesyłanie danych między urządzeniami Xiaomi a iPhone'ami bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Warto przypomnieć, że Xiaomi już wcześniej w ramach HyperOS wprowadziło kilka funkcji integrujących oba światy: wspólny schowek, szybkie udostępnianie hotspotu czy mirroring ekranu smartfona na Macu lub iPadzie. Wyraźnie widać, że chiński gigant chce ułatwić życie użytkownikom, którzy nie chcą ograniczać się do produktów tylko jednej marki.

Większość firm tworzących telefony z Androidem nie decyduje się na podobne rozwiązania, przez co sprzęty Apple słabo współpracują z konkurencją.

Oppo oraz OnePlus również stawiają na łączenie ekosystemów

Mimo że giganci z Chin, jak Oppo czy OnePlus, oferują własne smartfony, tablety, słuchawki czy zegarki, ich urządzenia mobilne również coraz lepiej radzą sobie ze wsparciem ekosystemu Apple'a. W urządzeniach Oppo, OnePlus czy realme znajdziemy obsługę natywnej aplikacji O+ Connect, która pozwala:

łatwo przesyłać pliki z Androida na iPhone'a oraz Maki;

obsługiwać powiadomienia i połączenia z iPhone'a na urządzeniu Oppo/OnePlus/realme;

korzystać z funkcji zdalnego sterowania komputerem czy przesyłania obrazu z telefonu na komputer.

Dzięki temu użytkownicy smartfonów z Androidem mogą poczuć się tak, jakby korzystali z iPhone’a połączonego z innymi sprzętami Apple’a. Oczywiście ekosystem składający się z tylko ze sprzętów firmy sygnowanej jabłuszkiem wcią zapewnia najlepsze doświadczenia. Mimo wszystko łączenie ekosystemów jest dzisiaj możliwe.

Albert Żurek 24.02.2026 15:29

