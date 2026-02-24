Większa bateria dla Samsunga Galaxy S26. Wygadała się... UE

Ładowanie...

Koreański producent wyda swoje smartfony już w środę 25 lutego. Dzięki przeciekom na temat urządzeń wiemy praktycznie wszystko. No może poza polskimi cenami, europejskie niekoniecznie przełożą się na nasze warunki. Teraz dokumenty wymagane dla każdego telefonu przez władze UE ujawniają inne aspekty.

Samsung Galaxy S26 z lepszą baterią

Samsung przyzwyczaił nas, że wraz z nowymi generacjami nie stosuje dużych zmian w zakresie pojemności akumulatorów. Dotyczy to szczególnie najlepszych modeli z dopiskiem Ultra, gdzie 5000 mAh jest stosowane szósty rok od momentu pojawienia się S20 Ultra.

W niższych modelach takich jak S2X oraz S2X+ zmiany były bardziej widoczne. Wystarczy spojrzeć na poprzednie modele:

Galaxy S22 - 3700 mAh, S23 - 3900 mAh, S24/S25 - 4000 mAh;

Galaxy S22+ - 4500 mAh, S23+ - 4700 mAh, S24+/S25+ - 4900 mAh.

W tym roku tylko jeden model otrzyma ulepszenie. Będzie to bazowy Galaxy S26. Jak wynika z dokumentów Unii Europejskiej smartfon ma otrzymać akumulator o pojemności znamionowej 4175 mAh. Typowa, czyli reklamowana przez producenta wartość to natomiast 4300 mAh. Samsung ulepszył pojemność względem poprzednika o 300 mAh, co powinno być zauważalną w codziennym użytkowaniu zmianą.

Szczególnie że smartfon powinien zachować wymiary i rozmiar ekranu poprzedniego Galaxy S25 na poziomie 6,3 cala. Z plakietek energetycznych wymaganych przez Unię Europejską wynika, że smartfon powinien zaoferować maksymalnie 51 godzin pracy na jednym ładowaniu. W porównaniu z innymi modelami z serii Galaxy S26 jest to naprawdę dobry wynik. Zarówno S26+, jak i S26 Ultra mają działać do 55 godz.

Wszystkie trzy smartfony mają oferować baterie, które po 1200 cykli ładowania zachowają 80 proc. oryginalnej pojemności. Plakietki również ujawniają, że seria Galaxy S26 będzie wodoszczelna ze standardem IP68, wytrzymałość sklasyfikowano na ocenę A, łatwość w naprawie na ocenę C w skali (A-E).

Reszta smartfonów bez zmian w baterii, ale z ulepszeniem ładowania

Dokumenty wymagane przez Unię Europejską również potwierdzają, że zarówno Galaxy S26+, jak i S26 Ultra nie otrzymają większych zmian pod względem pojemności akumulatorów. W urządzeniach w dalszym ciągu stosuje się odpowiednio 4900 mAh oraz 5000 mAh. Smartfony mają otrzymać jednak ulepszone, szybsze ładowanie bezprzewodowe (wszystkie modele), natomiast z nieoficjalnych doniesień wynika, że S26 Ultra powinien otrzymać szybsze 60-watowe ładowanie przewodowe.

Albert Żurek 24.02.2026 13:54

