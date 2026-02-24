To nie iPhone podbił Europę. Ten telefon sprzedawał się najlepiej

Ładowanie...

Teoretycznie sezon podsumowań ubiegłego roku już się zakończył, lecz praktycznie Omdia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Brytyjska firma zajmująca się badaniami i doradztwem rynkowym opublikowała właśnie raport podsumowujący sytuację na rynku smartfonów w Europie w 2025 roku. Prawdopodobnie najciekawszą informacją zawartą w raporcie jest zestawienie najlepiej sprzedających się smartfonów - bo królem drugi rok z rzędu nie jest iPhone.

Europa wybiera średnią półkę. Galaxy A56 hitem sprzedaży

Z danych Omdii wynika, że w 2025 roku najlepiej sprzedającym się modelem w Europie (z wyłączeniem Rosji) był średniopółkowy Samsung Galaxy A56. Za nim uplasowały się iPhone 16 oraz Galaxy A16. W pierwszej dziesiątce znalazły się wyłącznie urządzenia dwóch producentów: sześć modeli Apple i cztery Samsunga. Żaden inny producent nie zdołał w minionym roku wprowadzić swojego smartfona do ścisłej czołówki sprzedaży. To istotna zmiana względem 2024 roku, kiedy w top 10 obecny był jeszcze budżetowy Redmi Note 13 4G od Xiaomi.

Europa (z wyłączeniem Rosji): 10 najpopularniejszych modeli smartfonów - 2024 r. w porównaniu z 2025 r.

Dominacja modeli ze średniej półki Samsunga nie jest przypadkowa. Omdia wskazuje, że południowokoreański producent miał w pierwszej połowie 2025 roku trudniejszy okres, głównie z powodu braku nowych urządzeń z serii Galaxy A0x. Druga połowa roku przyniosła jednak wyraźne odbicie, które Koreańczycy zawdzięczają m.in. wydaniu Galaxy A16 oraz bardzo dobrą sprzedażą Galaxy A56, który okazał się sprzedażowym numerem jeden w całej Europie. Smartfony te są hitem nie tylko w skali makro, ale także mikro - z oficjalnych danych Orange Polska wiemy, że Galaxy A56 i A16 to ubiegłoroczne hity sprzedażowe pomarańczowego operatora.

W skali całego rynku Samsung utrzymał pozycję lidera. W 2025 roku firma dostarczyła do europejskich kanałów sprzedaży 46,6 mln smartfonów, co przełożyło się na 35-procentowy udział w rynku. To wynik praktycznie identyczny jak rok wcześniej, ale wystarczający, by zachować pierwsze miejsce.

Dostawy smartfonów w Europie (z wyłączeniem Rosji) (udział w rynku i roczny wzrost)

Na drugim miejscu znalazł się Apple z wynikiem 36,9 mln sprzedanych iPhone’ów i rekordowym w swojej historii 27-procentowym udziałem w rynku europejskim. Co istotne, Apple było - obok Honora - jedyną marką z pierwszej piątki, która zanotowała wyraźny wzrost rok do roku. W przypadku firmy z Cupertino wyniósł on 6 proc. Omdia podkreśla, że napędzało go odświeżanie floty urządzeń zarówno przez klientów indywidualnych, jak i biznesowych, a także duże zainteresowanie modelami iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 Pro Max oraz iPhone 16e. Ten ostatni odegrał szczególną rolę, zastępując starsze modele wycofane z oferty po wejściu w życie unijnych regulacji dotyczących złącza USB-C.

Trzecie miejsce przypadło Xiaomi, które zakończyło rok z wynikiem 21,8 mln sztuk i 16-procentowym udziałem w rynku. Chiński producent odnotował jednak niewielki spadek sprzedaży rok do roku, co Omdia wiąże głównie z presją cenową w segmencie budżetowym, gdzie kluczową rolę odgrywa seria Redmi. Jednocześnie firma zaczęła pod koniec roku intensywniej rozwijać w Europie swój „nowy model sprzedaży detalicznej”, otwierając kolejne firmowe sklepy i poszerzając ofertę ekosystemu.

Czwarte miejsce zajęła Motorola z wynikiem 7,7 mln sprzedanych smartfonów i 6-procentowym udziałem w rynku. Choć firma zanotowała spadek o 5 proc., druga połowa roku przyniosła poprawę, a szczególnie dobre wyniki odnotowała w takich krajach jak Polska, Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania. Pierwszą piątkę zamknął Honor, który po raz pierwszy w historii znalazł się w tym gronie, osiągając 3,8 mln sprzedanych urządzeń i 3-procentowy udział w rynku. Wzrost o 4 proc. producent zawdzięcza głównie popularności przystępnej cenowo serii X.

Korea wciąż rządzi w Europie

Cały europejski rynek smartfonów w 2025 roku skurczył się o 1 proc., do poziomu 134,2 mln sprzedanych urządzeń. Omdia opisuje miniony rok jako "zakłócony" - z jednej strony przez wciąż stonowany popyt konsumencki, z drugiej przez nowe regulacje dotyczące ekoprojektowania i standaryzacji portów ładowania. Jednocześnie pięciu największych producentów zwiększyło łącznie swoje udziały, co pokazuje rosnące znaczenie skali działania w dojrzałym i silnie konkurencyjnym regionie.

Udział w rynku dostaw smartfonów w Europie (z wyłączeniem Rosji), najwięksi dostawcy, 2025 r.

Ciekawym sygnałem płynącym z raportu jest także dobra kondycja niektórych mniejszych marek. Omdia wskazuje, że vivo, brytyjski Nothing oraz holenderski Fairphone zanotowały w Europie dwucyfrowe wzrosty sprzedaży, co zdaniem analityków dowodzi, że nawet na nasyconym rynku wciąż jest miejsce na nowych graczy oferujących wyraźnie zróżnicowane produkty.

Perspektywy na 2026 rok pozostają jednak niepewne. Analitycy zwracają uwagę na możliwe problemy z cenami pamięci oraz potencjalne ograniczenia podaży. W takim scenariuszu najlepiej poradzą sobie producenci o największej skali i szerokim portfolio cenowym. Jedno pozostaje niezmienne: mimo spowolnienia i regulacyjnych wyzwań Europa wciąż jest atrakcyjnym rynkiem, zwłaszcza ze względu na silny segment premium. A fakt, że najpopularniejszym smartfonem roku znów okazał się niedrogi model ze średniej półki, pokazuje, że dla wielu klientów liczy się dziś przede wszystkim rozsądny balans ceny i możliwości, a nie logo na obudowie.

24.02.2026

