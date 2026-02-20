REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Telefon wyłączył mu 5G. iPhone z poważnym problemem

Użytkownik najnowszego iPhone’a Air doświadczył nietypowej sytuacji. Smartfon całkowicie wyłączył mu dostęp do sieci 5G. Zawinił nowy komponent.

Albert Żurek
iPhone Air problem
REKLAMA

Najnowszy iPhone Air został wyposażony w autorski modem łączności 5G Apple C1X, gdy reszta iPhone’ów 17 bazuje na cudzych rozwiązaniach. Nowy czip może mieć problem z niezawodnością. To coś, co się nie zdarza zbyt często.

REKLAMA

iPhone Air wyłączył mu dostęp do sieci komórkowej. Modem 5G uległ awarii

Apple w poprzednich generacjach iPhone’ów korzystał z dostarczanych przez Qualcomma modemów 5G, które są nie tylko szybkie, ale sprawdzone. Wraz z iPhone 16e producent wprowadził rewolucję: pierwszy autorski modem sieci komórkowej Apple C1. W iPhone Air zastosowaną ulepszoną wersję C1X.

Od premiery najnowszych iPhone’ów minęło już ok. pięć miesięcy. W sieci pojawiło się jednak pierwsze doniesienie o pierwszym problemie związanym z iPhone Air. Posiadacz urządzenia pewnego ranka sprawdzając telefon odkrył, że jego telefon nie ma dostępu do zasięgu do sieci komórkowej.

Udał się jednak do ustawień sieciowych, a telefon wyświetlił opcję diagnostyki. Oprogramowanie iOS 26 zweryfikowało działanie urządzenia i kłopotem okazał się sprzęt. Użytkownik zobaczył bowiem komunikat "diagnostyka wykryła problem ze sprzętem iPhone’a". 

System nie wyświetlił wprost informacji o tym, że to właśnie modem Apple C1X nie działa prawidłowo. Biorąc pod uwagę fakt, iż iPhone Air nie mógł połączyć się z siecią komórkową niedziałającym komponentem jest tu niedziałający modem Apple C1X. Sieć WiFi bazuje na innym czipie Apple N1.

Użytkownik Reditta itstheskylion zaznaczył, że telefon od samego początku był noszony w etui. Sprzęt ma też być pozbawiony fizycznych uszkodzeń, które potencjalnie mogłyby wpłynąć na działanie sprzętu. Na szczęście posiadacz najnowszego modelu nie został zostawiony na ludzie. Oprogramowanie do diagnostyki umożliwiło mu przejść do następnych kroków obejmujących usługi serwisu Apple’a.

iPhone Air jest stosunkowo nowym urządzeniem dostępnym na rynku od ok. pięciu miesięcy. Oznacza to, że posiadacz felernej sztuki nie będzie mieć problemów z oddaniem go na gwarancję. Każdy nowy sprzęt Apple’a jest objęty roczną gwarancją producenta. W tym czasie konsumenci są uprawnieni do darmowej wymiany lub naprawy, o ile problem wynika z ukrytej wady niespowodowanej przez użytkownika.

Czytaj też:

REKLAMA

Nietypowa usterka. To nie zdarza się często

Sprawa jest o tyle ciekawa, że modemy sieci komórkowej są najczęściej bezawaryjnymi komponentami w smartfonach. Nieczęsto pojawiają się problemy z tego typu czipami, które powodują brak dostępności do sieci 5G lub LTE. Apple z pewnością będzie chciał zbadać ten problem. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
20.02.2026 11:04
Tagi: 5GAppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
10:03
Nowy biznes na kaucji. Polacy oddają butelki... innym
Aktualizacja: 2026-02-20T10:03:02+01:00
9:55
Donald Trump ujawni prawdę o UFO. "Odtajnię wszystkie dokumenty"
Aktualizacja: 2026-02-20T09:55:11+01:00
8:01
Kopalnie dostaną nowe zadania. "Zmiana zamiast likwidacji"
Aktualizacja: 2026-02-20T08:01:16+01:00
7:20
Płatności wracają na zegarki Huawei. Znamy nowego operatora
Aktualizacja: 2026-02-20T07:20:30+01:00
7:00
Porzucisz ChataGPT. Nowe narzędzie to istny potwór
Aktualizacja: 2026-02-20T07:00:00+01:00
6:16
Tak będzie wyglądać polskie pole walki. "To nie była pokazówka dla mediów"
Aktualizacja: 2026-02-20T06:16:00+01:00
6:12
Nowe technologie zatruwają rynek pracy. To już nie spekulacje, a twarde dane
Aktualizacja: 2026-02-20T06:12:00+01:00
6:10
Ameryka chce nas ratować przed europejską cenzurą. Można się już śmiać
Aktualizacja: 2026-02-20T06:10:00+01:00
6:05
Przewiercili pół kilometra lodu. Odkryli tajemnicę sprzed milionów lat
Aktualizacja: 2026-02-20T06:05:00+01:00
6:00
Kupiliśmy samoloty za 120 mln zł. Zamiast latać, stoją w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-20T06:00:00+01:00
22:24
Ranking darmowych VPN 2026. Jak dbać o prywatność w sieci bez wydawania pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-02-19T22:24:00+01:00
21:43
Microsoft sam stworzy ci wspomnienia z gier. Ej, ale nikt nie prosił
Aktualizacja: 2026-02-19T21:43:48+01:00
20:55
Nvidia obiecuje "chip, który zadziwi świat". Tylko co z tego dla nas
Aktualizacja: 2026-02-19T20:55:33+01:00
20:44
Zegarek Facebooka wejdzie na twój nadgarstek. Zaraz, czy to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-19T20:44:26+01:00
20:23
Windows 11 sprawdzi ci internet. Powie, dlaczego się zacina
Aktualizacja: 2026-02-19T20:23:58+01:00
19:37
Wiemy, co zmieni One UI 9.0. Wygląda znajomo, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-19T19:37:58+01:00
19:04
Cuda na nowych zdjęciach z teleskopu Webba. Pierwszy raz widzimy to miejsce
Aktualizacja: 2026-02-19T19:04:17+01:00
18:36
Dostałeś Blikiem przelew-niespodziankę? Rządowa instytucja ostrzega
Aktualizacja: 2026-02-19T18:36:01+01:00
18:11
Battlefield 6 za darmo to uczciwa cena. No to sprawdzę, co mnie ominęło
Aktualizacja: 2026-02-19T18:11:52+01:00
17:51
iPhone 17 Pro Max jak niechciana zabawka. Pragną go, a potem masowo oddają
Aktualizacja: 2026-02-19T17:51:02+01:00
17:09
USA ściągają wojsko na środek Atlantyku. To wygląda jak przygotowanie
Aktualizacja: 2026-02-19T17:09:31+01:00
16:38
Tak wygląda Windows, który robi wszystko za ciebie. I to właśnie budzi niepokój
Aktualizacja: 2026-02-19T16:38:33+01:00
16:22
Miesiąc bez ładowania. Ten nowy smartwatch nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2026-02-19T16:22:04+01:00
15:49
Zaczął się absurdalny limit wypłat BLIK. Banki mówią, jak go uniknąć
Aktualizacja: 2026-02-19T15:49:18+01:00
15:19
mObywatel dostał cios od Unii. Za granicą to nie zadziała
Aktualizacja: 2026-02-19T15:19:34+01:00
14:54
Polskie dzieła w Samsung Art Store. W końcu doczekaliśmy się kogoś od nas
Aktualizacja: 2026-02-19T14:54:43+01:00
13:38
Mieszkańcy walczą z kodami QR."Karzecie wszystkich za kilku cwaniaków"
Aktualizacja: 2026-02-19T13:38:25+01:00
12:44
Mapy Google z dziwnym ograniczeniem. Bez konta ani rusz
Aktualizacja: 2026-02-19T12:44:12+01:00
11:30
Nie widzieli takich pociągów od 40 lat. PKP Intercity szykuje cacuszko
Aktualizacja: 2026-02-19T11:30:23+01:00
10:53
Tak wygląda cyfrowa nieśmiertelność. "Dysk, który przetrwa cywilizację"
Aktualizacja: 2026-02-19T10:53:18+01:00
9:31
Ruszyła budowa 4. linii metra. Pociągi pojadą bez maszynistów
Aktualizacja: 2026-02-19T09:31:16+01:00
9:01
Ostatnia nowoczesna przeglądarka gaśnie na tym systemie. To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-19T09:01:36+01:00
8:08
Poszli do sądu w sprawie polskiej elektrowni atomowej. Jest historyczny werdykt
Aktualizacja: 2026-02-19T08:08:52+01:00
8:00
Jestem panem życia i śmierci podczas epidemii zombie. Ależ jara mnie Quarantine Zone
Aktualizacja: 2026-02-19T08:00:11+01:00
7:00
Politycy słusznie biorą się za ceny gier. Szkoda, że poparcie widać dopiero pod mikroskopem
Aktualizacja: 2026-02-19T07:00:00+01:00
6:21
Android z Face ID. Pół świata na to czeka
Aktualizacja: 2026-02-19T06:21:27+01:00
6:20
iOS 27 ulepszy baterię. Starszy iPhone ci podziękuje
Aktualizacja: 2026-02-19T06:20:00+01:00
6:15
W kosmosie czai się widmo. Galaktyka tak ciemna, że ledwo ją wykryto
Aktualizacja: 2026-02-19T06:15:00+01:00
6:12
Polacy bez litości dla mediów społecznościowych. Chcą zakazów
Aktualizacja: 2026-02-19T06:12:00+01:00
6:10
Na polskie wagony poczekamy. Już wiesz, czemu potrzebne są niemieckie
Aktualizacja: 2026-02-19T06:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA