Ładowanie...

Najnowszy iPhone Air został wyposażony w autorski modem łączności 5G Apple C1X, gdy reszta iPhone’ów 17 bazuje na cudzych rozwiązaniach. Nowy czip może mieć problem z niezawodnością. To coś, co się nie zdarza zbyt często.

REKLAMA

iPhone Air wyłączył mu dostęp do sieci komórkowej. Modem 5G uległ awarii

Apple w poprzednich generacjach iPhone’ów korzystał z dostarczanych przez Qualcomma modemów 5G, które są nie tylko szybkie, ale sprawdzone. Wraz z iPhone 16e producent wprowadził rewolucję: pierwszy autorski modem sieci komórkowej Apple C1. W iPhone Air zastosowaną ulepszoną wersję C1X.

Od premiery najnowszych iPhone’ów minęło już ok. pięć miesięcy. W sieci pojawiło się jednak pierwsze doniesienie o pierwszym problemie związanym z iPhone Air. Posiadacz urządzenia pewnego ranka sprawdzając telefon odkrył, że jego telefon nie ma dostępu do zasięgu do sieci komórkowej.

Udał się jednak do ustawień sieciowych, a telefon wyświetlił opcję diagnostyki. Oprogramowanie iOS 26 zweryfikowało działanie urządzenia i kłopotem okazał się sprzęt. Użytkownik zobaczył bowiem komunikat "diagnostyka wykryła problem ze sprzętem iPhone’a".

System nie wyświetlił wprost informacji o tym, że to właśnie modem Apple C1X nie działa prawidłowo. Biorąc pod uwagę fakt, iż iPhone Air nie mógł połączyć się z siecią komórkową niedziałającym komponentem jest tu niedziałający modem Apple C1X. Sieć WiFi bazuje na innym czipie Apple N1.

Użytkownik Reditta itstheskylion zaznaczył, że telefon od samego początku był noszony w etui. Sprzęt ma też być pozbawiony fizycznych uszkodzeń, które potencjalnie mogłyby wpłynąć na działanie sprzętu. Na szczęście posiadacz najnowszego modelu nie został zostawiony na ludzie. Oprogramowanie do diagnostyki umożliwiło mu przejść do następnych kroków obejmujących usługi serwisu Apple’a.

iPhone Air jest stosunkowo nowym urządzeniem dostępnym na rynku od ok. pięciu miesięcy. Oznacza to, że posiadacz felernej sztuki nie będzie mieć problemów z oddaniem go na gwarancję. Każdy nowy sprzęt Apple’a jest objęty roczną gwarancją producenta. W tym czasie konsumenci są uprawnieni do darmowej wymiany lub naprawy, o ile problem wynika z ukrytej wady niespowodowanej przez użytkownika.

Czytaj też:

REKLAMA

Nietypowa usterka. To nie zdarza się często

Sprawa jest o tyle ciekawa, że modemy sieci komórkowej są najczęściej bezawaryjnymi komponentami w smartfonach. Nieczęsto pojawiają się problemy z tego typu czipami, które powodują brak dostępności do sieci 5G lub LTE. Apple z pewnością będzie chciał zbadać ten problem.

REKLAMA

Albert Żurek 20.02.2026 11:04

Ładowanie...