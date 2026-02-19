iPhone 17 Pro Max jak niechciana zabawka. Pragną go, a potem masowo oddają

Ładowanie...

Smartfony Apple sprzedają się jak ciepłe bułeczki. iPhone 17 Pro Max zadebiutował dopiero we wrześniu 2025 r., a i tak osiągnął czwartą pozycję w rankingu najchętniej wybieranych modeli. Ze względu na ogromną popularność jest również jednym z najchętniej odsprzedawanych smartfonów na rynku.

REKLAMA

iPhone 17 Pro Max jest odsprzedawany na potęgę

Z nowego raportu SellCell wynika, że najnowszy iPhone 17 Pro Max znalazł się na szczycie rankingu najczęściej odsprzedawanych smartfonów. Stanowi 11,5 proc. zbywanych urządzeń. Oznacza to, że 1 na 10 odsprzedawanych smartfonów to właśnie najlepszy model Apple’a. Informacja jest o tyle ciekawa, że sprzęt miał swoją premierę stosunkowo niedawno - jest na rynku dopiero od ok. pięciu miesięcy.

Raport opiera się danych wyciągniętych od 40 niezależnych firm, które zajmują się kupnem i sprzedażą używanych smartfonów. Pod koniec listopada iPhone 17 Pro Max stanowił ok. 5,1 proc. udziału smartfonów sprzedawanych na rynku wtórnym. Przez ostatnie trzy miesiące wskaźnik wzrósł ponad dwukrotnie do 11,5 proc.

Większość oddawanych na sprzedaż smartfonów - aż 86 proc. było w stanie dobrym lub idealnym. To potwierdza, że większość nabywców iPhone’ów 17 Pro Max sprzedaje urządzenia wkrótce po zakupie.

Interesujący jest fakt, że to właśnie klienci najnowszego i najlepszego model Apple’a pozbywają się urządzenia najczęściej. Sprzęt nawet przebija pod względem popularności starsze modele, takie jak iPhone 14 Pro Max i 15 Pro Max, które stanowią ok. 7,3 proc. wszystkich oddawanych urządzeń. Z kolei iPhone 16 Pro Max i 13 Pro Max mogą pochwalić się 7,2-procentowym udziałem.

Wyniki to kwestia wysokiej wartości odsprzedaży najlepszego modelu Apple’a.

Czytaj też:

Dlaczego tak się dzieje? Sprzedaż telefonu to proste pieniądze

iPhone 17 Pro Max nie należy do najtańszych modeli na rynku. Podstawowa wersja smartfona kosztuje ok. 6299 zł. To oczywiste, że po zakupie urządzenie automatycznie traci na wartości o kilka lub nawet kilkanaście procent. Jeśli chcemy odsprzedać taki sprzęt, musimy liczyć się z tym, że nie możemy go wystawić w cenie sklepowej.

Według SellCell wartość iPhone’a 17 Pro Max w idealnym stanie na rynku wtórnym spada o ok. 25,4 proc. To znacznie niższy spadek w porównaniu z iPhone'em 16 Pro Max, który po pięciu miesiącach od premiery stracił średnio 32,5 proc. wartości.

Mimo wszystko sprzedaż takiego telefonu to wciąż łatwy sposób na odzyskanie części sumy zapłaconej w sklepie. Smartfony Apple’a są wyjątkowo popularne na rynku wtórnym. Według twórców raportu smartfony premium mogą pełnić funkcję aktywów, które właściciele sprzedają w razie zapotrzebowania na gotówkę.

REKLAMA

Kredyt do wykorzystania na materiały dziennikarskie: vfhnb12 / Shutterstock.com

REKLAMA

Albert Żurek 19.02.2026 17:51

Ładowanie...