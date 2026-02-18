Samsung Galaxy S26 to złoto. Najlepsza funkcja wgniata w fotel

Ładowanie...

Samsung już wcześniej zapowiedział, że tegoroczne modele (a przynajmniej część z nich) zostaną wyposażone w inteligentny filtr prywatności ekranu. Opcja będzie ukrywać treści wyświetlane na ekranie osobom zaglądającym nam w telefon. W sieci pojawiły się zrzuty ekranu z ustawień nadchodzącego rozwiązania.

REKLAMA

Szczegóły funkcji prywatności ekranu Galaxy S26 ujawnione

Folie ochronne i szkła hartowane ze specjalnymi filtrami pozwalały zabezpieczyć treści wyświetlane na ekranie przed osobami patrzących na nasz telefon pod kątem. Samsung postanowił zrobić coś bardziej zaawansowanego - wbudować zabezpieczenia w wyświetlacz. Rozwiązanie z nadchodzących smartfonów z serii Galaxy S26 jest o tyle zaawansowane, że ma działać inteligentnie.

Samsung uważa, iż funkcja ma mieć możliwość ukrywania określonych części ekranu. Zamiast zero-jedynkowo kamuflować cały wyświetlacz, rozwiązanie ma ukrywać np. tylko powiadomienia lub wiadomości. Gigant jednak nie ujawnił wszystkich informacji dotyczących rozwiązania, aby mieć się czym chwalić na premierze smartfonów.

fot. 9to5Google

Natomiast do sieci wyciekły dwa zrzuty ekranu ukazujące działanie nadchodzącej funkcji. Ta została nazwana prywatność ekranu (ang. privacy display) i obejmuje mnóstwo funkcji:

automatyczna prywatność - uruchomienie funkcji działa, gdy używa się "wrażliwych aplikacji" oraz gdy znajduje się w zatłoczonych miejscach;

maksymalna prywatność - dla większego bezpieczeństwa przyciemnia ekran jeszcze bardziej dla ukrywanych elementów interfejsu.

Rozwiązanie zawiera też ręczne ustawienia, w których samodzielnie można wybrać tzw. wyzwalacze, czyli kiedy funkcja prywatności będzie aktywowana:

w zależności od miejsca - rozwiązanie ma wykrywać publiczne miejsca z dużymi skupiskami ludzi takie jak windy czy transport zbiorowy;

w zależności od wyświetlanych treści - funkcja może być aktywowana na ekranie blokady podczas wpisywania pinu lub hasła, przeglądania galerii czy okien powiadomień oraz trybu picture in picture.

Obecnie mamy kilka niewiadomych dotyczących działania funkcji. Nie wiemy, w jaki sposób smartfon będzie rozpoznawać, że znajdujemy się w miejscach publicznych i korzystamy z windy czy jedziemy w autobusie. Rozwiązanie ma bazować na sztucznej inteligencji, więc algorytmy AI wykorzystuję np. naszą lokalizację mogą mieć tu kluczowe znaczenie.

Czytaj też:

Mimo wszystko rozwiązanie ma po prostu działać. Bez skomplikowanej konfiguracji i wykonywania niepotrzebnych dodatkowych kroków. Jeden czy dwa suwaki powinny zapewnić nam zwiększone bezpieczeństwo podczas korzystania telefonu w przestrzeni publicznej.

REKLAMA

Premiera smartfonów z serii Galaxy S26 odbędzie się 25 lutego 2026 r. W tym czasie Samsung z pewnością wypowie się na temat nowego rozwiązania.

REKLAMA

Albert Żurek 18.02.2026 16:32

Ładowanie...