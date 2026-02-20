REKLAMA
Płatności wracają na zegarki Huawei. Znamy nowego operatora

Po problemach z systemem Quicko zegarki Huawei mają wkrótce odzyskać funkcję płatności zbliżeniowych. Zastąpi go znany i lubiany fintech Curve.

Oliwier Nytko
Koniec problemów z zegarkami Huawei? Znamy nowego operatora
Od początku lutego 2026 r. użytkownicy smartwatchy Huawei borykają się z poważnym problemem. Całkowicie utracili oni możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych ze swoich zegarków. Awaria dotyczy dziewięciu modeli z serii Watch, w tym topowych Watch Ultimate 2, Watch GT 6 Pro czy Watch 5. Funkcja, która dla wielu była jednym z kluczowych argumentów za zakupem inteligentnego zegarka, przestała działać z dnia na dzień.

Przyczyną tej sytuacji była decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na świadczenie usług płatniczych przez Quicko. To właśnie platforma tej firmy umożliwiała realizację transakcji zbliżeniowych na urządzeniach Huawei.

System Quicko, choć działał, nie należał do najwygodniejszych rozwiązań. Wymagał zakładania oddzielnego konta prepaid i przelewania na nie środków, co znacząco odbiegało od standardów oferowanych przez konkurencję. Niemniej jednak dla użytkowników zegarków Huawei stanowiła to jedyna opcja płatności z nadgarstka, więc jej utrata była dotkliwa.

Huawei wybierze Curve Pay w miejsce Quicko

Według nieoficjalnych informacji, Huawei ma wkrótce ogłosić - możliwe że 26 lutego - współpracę z brytyjskim fintechem Curve. Oznaczałoby to wprowadzenie systemu Curve Pay na smartwatchach chińskiego producenta, co stanowiłoby spory krok naprzód w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem. 

Curve to platforma działająca od 2018 r. i szeroko obecna na polskim rynku. Daje to pewną nadzieję na stabilność usługi, w przeciwieństwie do Quicko, którego uprawnienia KNF cofnęła bez wcześniejszych zapowiedzi.

Najważniejszą zaletą Curve Pay jest możliwość bezpośredniego podpięcia własnych kart płatniczych Mastercard i Visa. Użytkownik nie musi tworzyć dodatkowego portfela czy wirtualnej karty. 

Platforma oferuje także funkcję przewalutowania bez ukrytych opłat, system zwrotu części wydatków dla użytkowników premium oraz unikalną opcję cofania operacji. Pozwala ona na zmianę źródła płatności nawet do 120 dni po dokonaniu transakcji. 

Curve na smartfonach Huawei to sprawdzona droga

Aplikacja Curve Pay od dawna funkcjonuje na smartfonach Huawei, umożliwiając płatności zbliżeniowe telefonem pomimo braku dostępu do usług Google. 

Rozwiązanie to sprawdziło się w praktyce i zdobyło uznanie użytkowników, którzy cenią możliwość korzystania z własnych kart bez zbędnych pośredników. Mając na uwadze tę wcześniejszą współpracę, rozszerzenie funkcjonalności o zegarki wydaje się naturalnym i logicznym krokiem.

Trudno się dziwić, że Huawei - jeśli informacje się potwierdzą - decyduje się na wykorzystanie sprawdzonej ścieżki integracji. Takie rozwiązanie ma pełen sens biznesowy. Platforma już sprawnie działa w ekosystemie marki, klienci dobrze ją znają, a z technicznego punktu widzenia adaptacja na urządzenia noszone nie powinna sprawić inżynierom większych problemów.

Co to oznacza dla użytkownika?

Dla przeciętnego posiadacza zegarka Huawei potencjalne wdrożenie Curve Pay to przede wszystkim powrót do normalności. Ponownie zyskają oni możliwość płacenia nadgarstkiem w sklepie, na stacji benzynowej czy w komunikacji miejskiej. 

Po ponad dwóch tygodniach bez tej funkcji wiele osób zdążyło odczuć niedogodność braku płatności zbliżeniowych. Klienci w końcu zapłacili za tę opcję przy zakupie urządzenia. Curve Pay nie tylko przywróci utraconą funkcjonalność, ale może ją mocno ulepszyć. Korzystanie z własnych kart bez konieczności robienia dodatkowych przelewów to zauważalnie większa wygoda.

Należy jednak zachować ostrożność i poczekać na oficjalne oświadczenie obu firm. Dopóki Huawei i Curve nie potwierdzą nawiązania współpracy, wszystkie doniesienia pozostają w sferze plotek. 

Użytkownicy, którzy stracili dostęp do płatności na początku lutego, powinni uzbroić się w cierpliwość. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, ich zegarki szybko odzyskają kluczową funkcję. Awaria systemu Quicko wyjdzie im wtedy na dobre, bo otrzymają mechanizm lepszy niż poprzednio.

Oliwier Nytko
20.02.2026 07:20
Tagi: AndroidHuaweipłatnościSmartfony
