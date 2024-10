Samsung pokazał, jak powinno robić się tanie telefony. Nowy Galaxy A16 5G to perełka

Wcześniejsze smartfony Samsunga mogły liczyć na co najwyżej 4 lata aktualizacji systemu (5 lat poprawek). Taką politykę producent stosowano nie tylko aż do sztandarowych serii S23 (Z Flip/Fold 5), ale też w dużo bardziej przystępnych cenowo Galaxy A15, A25, A35 i A55. Możemy oczekiwać, że cała seria AX6, która będzie przynosiła kolejne modele w tym i następnym roku otrzyma 6-letnie wsparcie. No bo jeśli tani A16 otrzymał taką funkcję, to czemu Galaxy A56 ma jej nie dostać.