Wyciekła pełna specyfikacja następcy ulubieńca Polaków. Galaxy A16 zaskakuje rozmiarem ekranu

Wobec zbliżającej się zimy z niecierpliwością oczekujemy premiery nowych smartfonów Samsunga. I to nie tylko flagowych Galaxy z serii S, bo przełom zimy i wiosny to także czas ulubieńców Polaków - Galaxy ze średniopółkowej serii A.



Do internetu trafiły jakiś czas temu pierwsze informacje o Galaxy A56 i Galaxy A16, przy okazji których pojawiła się informacja, że Galaxy A16 i pozostałe średniaki otrzymają aż 6 lat aktualizacji. Teraz do internetu trafiła pełna specyfikacja A16, która rozwiewa pewne wątpliwości pochodzące z poprzedniego przecieku.