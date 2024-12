Mamy to w końcu. Jedna ładowarka do wszystkich sprzętów

Inna, całkiem ważna z naszej konsumenckiej perspektywy zmiana to fakt, że pomimo standaryzacji złącz ładowania, Unia Europejska nie wymaga od producentów elektroniki sprzedawanej na terenie Wspólnoty, by dodawali do zawartości opakowania ładowarki. Jest wręcz przeciwnie - producenci elektroniki nie muszą dodawać kabli USB typu C do swoich produktów, a jedynie umożliwić konsumentów zakup kabli. Według szacunków UE ta zmiana prawna ma przyczynić się do zarówno ograniczenia ilości elektrośmieci, jak i doprowadzić do oszczędności w wysokości około 250 milionów euro (ok. 1,066 mld złotych) rocznie.