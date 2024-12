Apple w Europie ze smutkiem patrzy w kalendarz. iPhone 14 i SE mówią "pa pa"

Choć Apple w Unii Europejskiej zdecydował się na dość radykalny krok, to warto przypomnieć: dyrektywa 2022/2380 zakłada, że urządzenia dostępne w sprzedaży przed 28 grudnia 2024 r. nadal będą mogły być sprzedawane. Nowe prawo ma obejmować wyłącznie nowe produkty wprowadzone do sprzedaży po 28 grudnia 2024. To z kolei oznacza, że iPhone'a 14 i iPhone'a SE można nabyć całkowicie legalnie u autoryzowanych dystrybutorów produktów Apple, jak i sprzedać prywatnie używany smartfon poprzez platformy ogłoszeń lokalnych.