Teraz wszystko naładujesz jedną ładowarką. Czekaliśmy na to długie lata

Elektronika ma być oznaczona za sprawą piktogramów w formacie wskazanym w rozporządzeniu – prosta grafika będzie wskazywać poszczególne cechy w czytelny i prosty sposób. Ale to nie wszystko – jeśli do urządzenia będzie dołączona ładowarka w zestawie sprzedażowym, to również musi zostać jasno zaznaczone. Działa to także w drugą stronę – jeśli w zestawie brakuje zasilacza sieciowego, to taka informacja też ma być zawarta.